The Walking Dead : Dana Gurira s'est exprimée sur le spin-off centré sur Rick et Michonne

Dans un entretien publié sur le site américain Deadline, Dana Gurira a donné de nouvelles informations concernant le spin-off de «The Walking Dead» centré sur Rick et Michonne, dont la diffusion pourrait avoir lieu à l’automne 2023.

Un couple qui n’a pas encore dit son dernier mot. Invitée du podcast «20 questions» du site américain Deadline, Dana Gurira a accepté de révéler quelques informations exclusives sur le spin-off de «The Walking Dead» consacré à l’histoire entre son personnage, Michonne, et Rick Grimes, incarné par Andre Lincoln. La comédienne affirme que la série sera diffusée après le lancement des deux autres projets de spin-off, «The Walking Dead : Dead City» et «The Walking Dead : Daryl Dixon» à la fin de l’année 2023. «Ce sera quelque part à ce moment-là. C’est l’objectif», a-t-elle déclaré.

Dana Gurira s’est également exprimée sur ce qui attend les fans dans ce spin-off qu’elle présente comme «une histoire d’amour épique». «C’est définitivement une histoire d’amour épique. Elle est ancrée dans le monde que tout le monde connaît, mais aussi dans un monde dont on ne sait rien», dit-elle, précisant que de nombreuses surprises seront au rendez-vous.

«La série possède tous les ingrédients qui ont fait le succès de ‘The Walking Dead’, au niveau des personnages, et ce monde si particulier qui oblige à prendre certaines décisions pour survivre. Et en parallèle, ce sera très intime et la série repose vraiment sur cette histoire intime. Donc oui, je pense que cela sera très satisfaisant. Je l’espère», poursuit-elle.