James Bond : un acteur de la série «Emily in Paris» favori pour le rôle de l'agent 007 ?

Selon le site britannique du Daily Mail, l’acteur Lucien Laviscount – qui incarne le personnage d’Alfie dans la série à succès «Emily in Paris» – serait sérieusement envisagé pour devenir la prochaine incarnation de James Bond.

De Paris à Londres ? Selon un article publié sur le site britannique du Daily Mail, le comédien Lucien Laviscount, 30 ans, aurait tapé dans l’œil de Barbara Broccoli, la coproductrice en charge de la saga James Bond, au point de devenir un des grands favoris pour reprendre le rôle du célèbre agent 007, et faire suite à Daniel Craig.

La présence de l’acteur au générique de la série à succès «Emily in Paris», dans laquelle il a fait son apparition dans la saison 2 sous les traits du personnage d’Alfie, un banquier au sourire ravageur qui fait fondre l’héroïne incarnée par Lily Collins, aurait grandement joué en sa faveur. Tout comme son âge. Le producteur Michael G. Wilson, demi-frère de Barbara Broccoli, avait récemment précisé être à la recherche d’un acteur capable d’incarner James Bond pour les 15 années à venir. Une information qui avait exclu presque immédiatement Idris Elba, 50 ans et longtemps considéré comme le favori pour le rôle, de la liste des prétendants.

L’article du Daily Mail précise toutefois que la participation de Lucien Laviscount à l’émission de téléréalité «Celebrity Big Brother», en 2011, pourrait être un frein à son recrutement en raison de l’image «bas de gamme» qui risquerait de rejaillir sur le rôle de l’agent 007. «Lucien coche toutes les cases. Il est super talentueux, super beau, et dans les derniers mois a gagné des millions de fans en rejoignant ‘Emily in Paris’. (…) Mais il y a un bémol, et c’est ‘Big Brother’. Lucien a fait une apparition dans l’émission à un moment de sa carrière où il n’était pas sur le devant de la scène comme aujourd’hui, mais il était déjà populaire à l’époque. Et il a désormais une base de fans qui s’étend sur plusieurs générations. C’est un rêve pour Barbara qui reste très attirée par lui», confie une source au site britannique.