Emily in Paris : les fans anglais et américains de la série rêvent de s'installer dans la capitale

Depuis le lancement de la saison 3 d’«Emily in Paris», ce mercredi 21 décembre, les recherches en ligne de logements à vendre dans la capitale française auraient enregistré un bond de 1.416% par rapport à la semaine précédente, selon un site d’estimation immobilière britannique.

Ils n’ont manifestement jamais entendu parler du métro parisien aux heures de pointe. Dans la série «Emiliy in Paris», la comédienne Lily Collins mène une existence passionnante dans la capitale française, où son personnage, Emily Cooper, travaille pour une agence de marketing. Et s’il y a une chose qui sautait aux yeux dès la saison 1, c’est que cette fiction n’hésite pas offrir une version carte postale de Paris, avec tous les clichés qui vont avec. Mais le succès de la série, notamment en Angleterre et aux États-Unis, est indéniable. Et beaucoup sont ceux qui souhaitent désormais suivre les traces d’Emily.

Aussi, après le lancement de la saison 3 le 21 décembre dernier, le site d’estimation immobilière britannique GetAgent, cité dans un article du journal Le Parisien, aurait constaté une hausse de 1.416% de recherches de logements à vendre dans la capitale française en Angleterre par rapport à la semaine précédente. Pour Nicolas Pettex-Muffat, directeur général de Daniel Féau et Belles Demeures de France, cela ne serait pas un «épiphénomène», et que la tendance est très «marquée depuis quelques mois». «Beaucoup d’entre eux ont la série en tête et veulent s’offrir un petit bout de la capitale», dit-il, précisant que le budget des potentiels acheteurs oscille entre un et trois millions d’euros.

Cette vision idéalisée de Paris ne séduit pas seulement les Anglais. Selon l’agence Vingt Paris, il y aurait également une hausse de l’affluence de jeunes américains, âgés de 20 à 30 ans, souhaitant mener la même vie que leur héroïne le temps d’une année. Voire plus. Les familles seraient séduites par la «French way of Life», la manière de vivre à la française (celle de la série, bien entendu). D'autres viendraient dans la capitale française pour y visiter les lieux de tournage, et déambuler dans les magasins des marques de luxe situés dans les beaux quartiers où, là aussi, une hausse de la fréquentation se fait ressentir. Ce serait intéressant de savoir comment la confrontation avec la réalité se déroule après coup.