«La Disparition de John Darwin» : découvrez l'histoire vraie de l'incroyable arnaque à l’assurance-vie qui a inspiré la série

«La Disparition de John Darwin» sera diffusée à partir du 23 janvier sur Polar+, les lundis à 20h55, à raison de deux épisodes par soirée, et disponible sur MyCanal. Mini-série en quatre épisodes de 52 minutes, elle revient sur l’incroyable histoire vraie d’un Britannique qui, avec la complicité de son épouse, s’était fait passer pour mort pour échapper à ses dettes.

Un canoéiste britannique «revenu d'entre les morts». L’histoire avait choqué toute l’Angleterre : en mars 2002, John Darwin, 57 ans, disparaissait en mer du Nord lors d’une sortie nocturne en canoë. Déclaré mort, il était revenu se signaler à la police, tel un fantôme, cinq ans plus tard. Faussement amnésique, il avait déclaré qu’il pensait être «une personne disparue».

Sa femme et complice, une secrétaire médicale au dessus de tout soupçon, avait en réalité, le soir de sa «disparition», récupéré son mari sur le rivage avant de le cacher en lieu sûr et de prévenir les secours, feignant d'être effondrée. Les collègues gardiens de prison avaient pleuré «dear John» à jamais parti, comme le rapporte la presse britannique, mais n'avaient finalement pas été surpris que cet homme, dont ils avaient décrit la personnalité «bizarre», puisse avoir osé mettre en scène sa propre disparition.

L'enquête avait établi que, muni d'un faux passeport, John Darwin était parvenu à vivre caché dans un studio adjacent à la maison du couple – où un passage secret maquillé en placard lui permettait de passer d’une habitation à l’autre et de dormir chaque soir auprès de son épouse - et de voyager dans plusieurs pays à sa guise. Anne Darwin avait touché des fonds de plusieurs assurances et pensions après la «mort» supposée de son mari. Une aubaine pour le couple qui était très endetté.

Une retraite au Panama pas vraiment discrète

En octobre 2007, elle avait vendu son appartement au Royaume-Uni (après avoir pris soin de reboucher soigneusement le passage secret) et rejoint son époux au Panama, où ils avaient acheté un appartement et projetaient d’ouvrir un complexe écologique. Alors qu’ils auraient vraisemblablement encore pu ainsi couler des jours paisibles, début décembre 2007, pour des raisons troubles, John Darwin était réapparu dans un commissariat de Londres, affirmant avoir perdu la mémoire depuis 2000. Le canoéiste «revenu d'entre les morts», comme le surnomma alors la presse britannique, avait été arrêté quelques jours plus tard.

Sa femme avait été par la suite retrouvée au Panama. Elle avait d'abord feint la surprise d'apprendre que son mari était encore en vie, avant d'être confondue par une photo d'elle et de son mari prise chez eux, au Panama, en 2006. Anne Darwin admettra alors la supercherie.

Les deux époux avaient été condamnés en 2008 à plus de six ans de prison ferme pour fraude à l’assurance. Selon les propos rapportés par l’AFP, le juge avait souligné en prononçant la sentence que les époux avaient travaillé «en équipe» pour parvenir à leurs fins, n'hésitant pas à mentir à leurs deux fils.

«Je reconnais que vous, John, étiez la force motrice de cette machination. Vous, Anne Darwin, avez peut-être été sceptique initialement et avez joué un rôle d'instrument plutôt qu'un rôle d'organisation», avait-il déclaré. «Cependant, vous avez contribué à son succès et joué votre rôle efficacement. Selon moi vous avez travaillé comme une équipe, chacun contribuant à la société commune», avait-il ajouté.

En 2009, il avait été annoncé qu'Anne Darwin rembourserait quelque 592.000 livres, dont 363.700 livres aux victimes de l'escroquerie, principalement les assurances, le reste allant dans les caisses de l'Etat. Son mari John, qui n'avait pas de patrimoine financier, s'était quant à lui engagé à verser une livre symbolique.

En mars 2022, le Mirror avait consacré un article à John Darwin, l’annonçant «sur le point de rejoindre le front en Ukraine pour combattre la Russie», comme y déclarait sa nouvelle épouse depuis 2015, avec qui il vivait depuis aux Philippines. Et la nouvelle Madame Darwin de préciser : «Il aura un gilet pare-balles et une bonne assurance-vie, tant mieux pour moi».

EXCLUSIVE: 'Canoe Man' John Darwin 'on his way' to fight in Ukraine according to his wifehttps://t.co/Vxp3XxoS9C — The Mirror (@DailyMirror) March 24, 2022

Son ancienne épouse Anne, 70 ans, vit quant à elle désormais seule dans un village près de Middlesbrough, où elle a discrètement refait sa vie après avoir purgé sa peine de prison.

Chris Lang, scénariste de la série «Unforgotten», s’est approprié leur incroyable histoire pour en faire une mini-série, en le saupoudrant d’humour noir et d’un soupçon de poésie. Doublement récompensée au festival Marseille Séries Stories (prix de la meilleure série adaptée d'une œuvre littéraire et prix d'interprétation pour Monica Dolan), «La Dispartion de John Darwin» sera diffusée sur Polar+ à partir du 23 janvier, les lundis à 20h55 à raison de deux épisodes par soirée, et disponible sur MyCanal.