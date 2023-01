Pamela Rose, la série : Canal+ annonce le lancement du tournage et dévoile le casting

Canal+ vient d’annoncer officiellement le lancement du tournage, ce lundi 9 janvier, de «Pamela Rose, la série», la fiction pilotée par Kad Merad et Olivier Baroux, qui reprendront les rôles de Bullit et Riper.

Leur retour n’est plus qu’une question de temps. Le tournage de «Pamela Rose, la série» sera officiellement lancé ce lundi 9 janvier, à Paris et dans sa région, a annoncé Canal+. Le duo formé par Kad Merad et Olivier Baroux va y retrouver les personnages de Bullit et Riper, qu’ils avaient créé quand ils officiaient sur la radio OUI FM. Deux films ont déjà vu le jour, «Mais qui a tué Pamela Rose ?» qui avait connu un beau succès lors de sa sortie en salles en 2003 avec plus de 930.000 spectateurs. Sa suite, «Mais qui a re-tué Pamela Rose ?» réalisé en 2012, avait eu plus de mal à convaincre, avec seulement 243.000 curieux qui s’étaient déplacés au cinéma.

Après les films "Mais qui a tué Pamela Rose ?", "Mais qui a re-tué Pamela Rose ?" et le film sonore "Bullit & Riper", Kad Merad et Olivier Baroux retrouvent bientôt leurs personnages dans la nouvelle Création Originale #PamelaRose, La Série. pic.twitter.com/U8VNm1eG9L — CANAL+ (@canalplus) January 6, 2023

La chaîne cryptée a également partagé le synopsis officiel de la série : «Pour échapper à une sanction de la commission de discipline du FBI, les agents Richard Bullit et Douglas Riper retournent sur le terrain. Ils doivent arrêter un mystérieux tueur en série qui s’attaque à des Youtubeurs stars d’Internet. Une enquête d’autant plus compliquée que les deux agents cachent la bavure qu’ils ont commise en provoquant, malgré eux, la mort accidentelle de leur premier suspect. Ce qui ne manque pas d’éveiller les soupçons de Jessica Carson, leur jeune rivale au FBI…», peut-on lire.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Shirine Boutella, Mélanie Doutey, Ophélia Kolb, Panayotis Pascot, Claudia Tagbo, Mister V, Lionel Abelanski, Stéphan Wojtowitz, ainsi que des «invités surprise» précise le communiqué. Déclinée en 9 épisodes de 30 minutes, on ne sait pas, pour le moment, quand la série sera diffusée sur Canal+.