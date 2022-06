Eminem et Snoop Dogg réunis sur un nouveau titre

Eminem et Snoop Dogg ont dévoilé ce vendredi 24 juin un tout nouveau single intitulé «From The D 2 The LBC». Un titre qui s’accompagne de la sortie d’un clip, réunissant les deux amis un temps brouillés, et qui semble annoncer la sortie d'un nouvel opus de reprise pour Eminem.

Un duo de poids lourds. Eminem et Snoop Dogg ont partagé la nouvelle ce vendredi matin sur les réseaux, dévoilant la pochette d'un nouveau titre, «From The D2 The LBC», dont le graphisme est tout droit inspiré des Comic books.

Une annonce qu’Eminem a accompagné d’un commentaire. «Il a fallu trop de temps pour renouer avec Snoop Dogg. Tu sais qu'on devait faire un film ! #FromTheD2TheLBC #CurtainCall2», a noté ce dernier avant de poster le clip de ce nouveau morceau qui réunit les deux amis de longue date, après leur brouille de 2020 et une réconciliation l'année suivante.

De son côté, Snoop Dogg a annoncé la nouvelle en partageant une photo de son compère et de lui-même.

Un nouvel album pour Eminem

Une bonne nouvelle en cachant souvent une autre, la sortie de ce nouveau single semble également annoncer le retour d’Eminem dans les bacs. Comme le laisse entendre le message d'Eminem et le #CurtainCall2, Slim Shady pourrait bien dévoiler un nouvel opus de reprises.

Pour mémoire, en 2005, le rappeur avait sorti «Curtain Call : the hits», album qui réunissait à l’époque ses meilleurs titres et quelques inédits. Une nouvelle qui a ravi ses fans sur les réseaux.