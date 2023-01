The Mandalorian : Nicolas Cage explique pourquoi il ne rejoindra jamais la série Star Wars

Dans un entretien avec le site américain Yahoo Entertainment, Nicolas Cage a évoqué son amitié avec Pedro Pascal, et en a profité pour mettre fin à la rumeur d’une potentielle apparition dans la série «The Mandalorian».

Il a choisi sa famille. Interrogé par le site américain Yahoo Entertainment à propos de ses liens d’amitié avec Pedro Pascal, la star de «The Mandolarian», noués sur le tournage du film «Un talent en or massif», Nicolas Cage en a profité pour mettre définitivement fin aux rumeurs autour de son éventuelle présence au générique de la série Star Wars. Le comédien de 58 ans explique tout simplement ne pas être fan de la franchise, contrairement à celle de Star Trek, dont il avoue être un des premiers fans.

«Ce n’est pas mon délire. Je suis un membre de la famille Star Trek mon gars. Je suis à bord de l’Entreprise (nom du vaisseau spatiale, ndlr). C’est ça mon truc», lance-t-il, précisant avoir été un téléspectateur assidu de la série avec William Shatner quand il était enfant, et qu’il n’a jamais cessé de regarder les films par la suite. «J’ai trouvé que Chris Pine était excellent dans les films. Ces films sont très bien. J’apprécie la dimension politique et sociologique. Pour moi, la raison d’être de la science-fiction, et ce qui fait qu’elle est un genre aussi important, est qu’elle permet de dire ce que l’on veut, comme on le ressent», poursuit-il.

Nicolas Cage est catégorique. Il ne se sent aucun lien avec Star Wars, et ne compte pas intégrer la saga dans un avenir proche. L’acteur a toutefois une envie bien précise concernant ses futurs projets : faire une comédie musicale. «Je n’ai pas encore fait de comédie musicale. J’aimerais essayer ça. Je ne suis pas tellement un chanteur. Je chantais correctement dans ‘Sailor et Lula’, je trouve. Mais j’ai cassé ma voix depuis en interprétant ‘Purple Rain’ dans les karaokés», précise-t-il. « Je ferais un excellent Ponce Pilate dans ‘Jesus Christ Superstar’ (nom de l’opéra rock d'Andrew Lloyd Webber et Tim Rice créé en 1970, ndlr)», conclu-t-il.