James Gunn : le patron de DC Studios répond à la polémique sur l'avenir des super-héros

Après un article du site américain The Hollywood Reporter sur l’avenir incertain des projets de films concernant les super-héros de DC Comics - plus particulièrement «Man of Steel 2», avec Henry Cavill, et une éventuelle suite de «Black Adam» - James Gunn, le patron de DC Studios, a répondu aux inquiétudes des fans sur Twitter.

Un incendie à éteindre. Fraîchement nommé à la tête de DC Studios, l’équivalent de Marvel Studios piloté par Kevin Feige pour la Walt Disney Company, James Gunn a pris le temps de calmer l’inquiétude des fans, après la publication d’un article sur le site américain The Hollywood Reporter, annonçant que le troisième volet de «Wonder Woman» ne verrait jamais le jour. Et que d’autres projets, notamment le nouveau film consacré à Superman avec Henry Cavill ou encore l’avenir de «Black Adam» (où Jason Momoa pourrait abandonner le rôle d’Aquaman pour hériter de celui de Lobo), pouvaient être menacés à l’avenir par James Gunn et Peter Safran, les deux patrons de DC Studios, en charge de tracer les grandes lignes de l’avenir de la franchise.

So. As for the story yesterday in the Hollywood Reporter, some of it is true, some of it is half-true, some of it is not true, & some of it we haven’t decided yet whether it’s true or not. — James Gunn (@JamesGunn) December 8, 2022

Dans une série de tweets, James Gunn a souligné qu’il leur sera impossible de «plaisir à tout le monde», mais que la nouvelle direction aura à coeur de se mettre au service des personnages de DC Comics, et de satisfaire autant que possible les hordes de fans passionnés depuis toujours par ces super-héros.

La patience est de mise

«À propos de l’article publié hier sur The Hollywood Reporter, une partie est vraie, une partie est à moitié vraie, et une autre partie est fausse, et sur plusieurs points, nous ne savons pas répondre si c’est vrai ou pas. Si le premier mois à DC Studios a été constructif, bâtir pour les 10 années à venir prend du temps et nous commençons à peine. Peter et moi-même sommes arrivés à la tête de DC Studios en sachant que nous avions à faire à un environnement fractionné, à la fois dans les histoires qui sont racontées, l’audience qui nous suit, et que nous allons forcément avoir une période de transition afin de reconstruire un récit cohérent entre le cinéma, les séries, les dessins animés, et les jeux vidéo», explique James Gunn.

«Mais à la fin, malgré les difficultés imposées par cette période de transition, il reste les possibilités créatives et l’opportunité de construire sur la base de ce qui a fonctionné chez DC et corriger ce qui ne marchait pas. Nous savons qu’il nous sera impossible de satisfaire tout le monde à chaque étape du processus, mais nous pouvons vous promettre que tout ce nous allons faire le sera, pour servir l’histoire et pour mettre en valeur les personnages de DC que vous aimez, et que nous avons nous-mêmes aimés toute notre vie. Pour ce qui est de l’avenir du DCU (DC Universe, ndlr), je vais malheureusement vous demander de rester patients. Nous donnons à ces histoires et à ces personnages l’attention et le temps qu’ils méritent, et nous avons nous-mêmes encore beaucoup de questions qui se posent et auxquelles nous devons répondre», poursuit-il.