Super Bowl : Rihanna demande le silence dans la bande-annonce de son show pour la mi-temps

Silence. Dans une bande-annonce d’une trentaine de secondes publiée par la NFL et Apple Music, Rihanna semble prête à faire taire les critiques avec sa performance prévue lors du show de la mi-temps du Super Bowl – la finale du championnat de football américain – qui se tiendra le 12 février prochain dans la ville de Glendale, en Arizona.

«Cela fait six ans que la lauréate de 9 Grammy Awards a sorti son dernier album», «Riri, où es-tu passé ?», entend-on en voix-off, avant que Rihanna n'apparaisse face caméra et pose son doigt devant sa bouche, comme pour demander le silence aux téléspectateurs. Une référence au fait qu’elle n’a pas sorti d’album depuis 2016, et qu’elle n’est plus apparu sur une scène depuis les Grammy Awards, en 2018.

Plus de 120 millions de téléspectateurs

C’est en septembre dernier que Rihanna a été annoncée comme étant l’artiste qui allait assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, un des plus grands shows télévisés au monde, qui avait été suivi par plus de 120 millions de téléspectateurs l’an dernier. Les plus grands noms de la musique s’y sont produits ces dernières années, notamment Michael Jackson, The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince, ou encore Madonna.

«Rihanna est un talent générationnel, une femme aux débuts modestes qui a dépassé toutes les espérances placées en elle, à chaque instant de sa carrière. Une personne née sur la petite île de la Barbade, devenue une des plus grandes artistes de l’histoire. Une autodidacte dans les affaires et dans le divertissement», avait alors déclaré Jay-Z, dont la société Roc Nation assurera la production du spectacle de la chanteuse, en septembre prochain.