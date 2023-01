Beyoncé : découvrez le cachet astronomique que la star devrait toucher pour un concert privé à Dubaï

Alors que ses fans attendent impatiemment son retour sur scène depuis 2018, Beyoncé devrait se produire ce 21 janvier dans un nouvel hôtel de luxe de Dubaï. The Sun a rapporté que la méga-star percevrait un immense cachet pour cette prestation.

Après plus de quatre ans d’absence, Beyoncé devrait faire son grand retour sur scène à Dubaï, ce 21 janvier, a annoncé le Sun.

La star, qui ne s'est pas produite devant un public depuis une apparition au Global Citizen Festival à Johannesburg il y a quatre ans, ferait partie des festivités prévues à l’occasion de l’ouverture de l’hôtel de luxe The Royal Atlantis.

Beyoncé aurait accepté d'y prendre le micro pendant une heure contre la jolie somme de 24 millions de dollars (22,1 millions d'euros environ), a rapporté The Sun.

A noter que les billets pour ce show, s'il a bien lieu, ne seront pas accessibles au grand public, puisque seule une poignée d’invités triés sur le volet devraient avoir la chance d’y assister.

Selon Arabian Business, la prestation de Beyoncé serait incluse dans une série de performances, dont celles de Robbie Williams et les DJ Swedish House Mafia, qui «se produiront également le même week-end».

Un temple du luxe

Il y a 14 ans, l'ouverture du premier hôtel Atlantis à Dubai avait déjà eu lieu en présence de nombreuses célébrités dont Robert DeNiro, Priyanka Chopra et Kylie Minogue.

Composé notamment de 795 chambres et 102 suites, dont 44 suites avec piscines privées, mais aussi d’un espace de 3000m2 dédié à la remise en forme, «l’hôtel Atlantis The Royal abrite 90 piscines, dont une piscine à débordement sur le toit au 22e étage, et des restaurants dirigés par des chefs reconnus», détaille Arabian Business.



Avant son lancement, le complexe ultra-luxueux a collaboré avec les superstars mondiales Tiësto et Tate McRae pour créer le morceau et le clip vidéo «10:35», destiné à célébrer «l’essence, l'énergie et le côté électrisant» du lieu.