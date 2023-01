The Kid LAROI : le chanteur va se produire dans Fortnite

Le chanteur australien The Kid LAROI va intégrer la série Icônes de Fortnite. Les joueurs pourront acquérir des tenues dédiées et surtout découvrir un concert et, en avant-première, des titres inédits, le tout dans le cadre d'une expérience interactive et jouable, qui sera accessible du 28 janvier à minuit jusqu'au 28 avril.

Après Aya Nakamura, Ariana Grande ou encore Travis Scott, c’est au tour de The Kid LAROI de faire irruption dans Fortnite.

Surtout connu pour sa collaboration sur le tube «Stay» avec Justin Bieber, qui compte plus de 670 millions de vues sur YouTube, le jeune rappeur, chanteur et parolier australien y proposera à la fin de ce mois de janvier une «expérience interactive» comprenant des jeux, des avant-premières, un concert ou encore des goodies.



«Découvrez l'île des Rêves d'aventure de The Kid LAROI dès le samedi 28 janvier 2023 à minuit (CET) pour vivre une expérience musicale immersive retraçant le périple de The Kid LAROI, de ses débuts modestes à sa célébrité planétaire», a annoncé ce lundi 23 janvier Epic Games.

Un After pour découvrir l'artiste

Dans cette expérience interactive, les joueurs doivent accomplir des quêtes dans la ville futuriste de Laroitown, avant d'assister à un concert à guichets fermés de LAROI, comprenant les morceaux préférés des fans ainsi que de nouvelles chansons dont «Love Again» (dont la sortie est prévue le vendredi 27 janvier), ainsi que trois morceaux inédits.

Une fois le concert terminé, les joueurs peuvent se joindre à LAROI durant l'After, pour y découvrir la vie de l'artiste en tournée et au-delà, tout en écoutant en boucle la compilation des Rêves d'aventure.

L'After des Rêves d'aventure de The Kid LAROI, qui se déroulera également sur une île créée par Alliance Studios, Team Atomic et TheBoyDilly, sera également disponible du 28 janvier à minuit au 28 avril à minuit.

Des éléments de personnalisation seront à débloquer gratuitement en amont du concert, et un skin de la série Icônes et d'autres objets pourront être achetés dans la boutique pour s'habiller comme The Kid LAROI.

Les joueurs sont invités à découvrir ces tenues «The Kid LAROI» et «LAROI hors-la-loi» dans la boutique d’objets dès le 27 janvier. A noter que dès le 24 janvier, la Coupe The Kid LAROI offrira la possibilité de déverrouiller les tenues en avance, ainsi qu’une icône de bannière spéciale et une émoticône.