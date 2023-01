Gerard Piqué : l’ex de Shakira officialise sa relation avec Clara Marti sur Instagram

Sept mois après sa séparation houleuse avec Shakira, Gerard Piqué a posté mercredi 25 janvier une photo du couple qu'il forme désormais avec Clara Marti, une jeune Espagnole de 23 ans.

De quoi remettre de l’huile sur le feu. Gerard Piqué s’est affiché pour la première fois ce mercredi 25 janvier au côté de la nouvelle élue de son cœur, Clara Marti, la jeune femme avec qui il aurait entretenu la relation extra-conjugale qui a conduit à l’explosion de son couple avec la chanteuse Shakira. L'ancien footballeur a posté un cliché d'eux sur Instagram.

La star colombienne de 41 ans goûtera sûrement très peu à cette première démonstration d'amour publique, elle qui ne cache pas son amertume envers l’ancien joueur de football. Le 12 janvier dernier, elle avait notamment mis les réseaux sociaux en ébullition avec la publication d'une chanson dans laquelle elle règle ouvertement ses comptes avec celui qui est aussi le père de ses deux enfants. Ecoutée 34 millions de fois en moins de 24 heures, elle a suscité un nombre incalculable de réactions.

du tac au tac

Les paroles de la chanson intitulée «BZRP Music Session #53», et écrite en collaboration avec le célèbre producteur argentin Bizarrap, s'attaque ouvertement à son ancien compagnon mais aussi à la nouvelle compagne de ce dernier, une Espagnole âgée de 23 ans. «Beaucoup de gym, mais fais aussi travailler un peu ton cerveau», «Tu as changé une Ferrari pour une Twingo», «Une Rolex pour une Casio», «Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies», «Je t'ai surpassé et c'est pour ça que tu es avec quelqu'un comme toi», y chante-t-elle.

Piqué au vif, le sportif de 31 ans avait immédiatement répliqué en se pavanant avec une montre Casio, «une montre pour la vie» comme il l'a affirmé avec provocation, mais aussi en se déplaçant dès le lendemain... en Twingo. Que répondra Shakira à son post Instagram ? Patience, la réplique ne devrait pas tarder.

En attendant, sur les réseaux sociaux, les commentaires autour de sa photo avec Clara Marti fusent déjà, en particulier de la part de fans de Shakira. Certains osent même mettre en garde Clara Marti en personne : «un homme qui trompe la mère de ses enfants n’est pas fiable», peut-on notamment lire.

Après plus de dix ans d’amour, Shakira et Gerard Piqué avaient annoncé leur séparation en juin dernier sur les réseaux sociaux. «Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée».