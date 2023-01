Shakira : son titre anti-Piqué dépasse les 100 millions de vues sur YouTube

Shakira fait un carton avec son dernier titre «BZRP Music Sessions #53», dans lequel la star s'en prend à son ex-mari Gerard Piqué.

Une histoire de coeur qui fait le bonheur de YouTube. Dévoilée jeudi 12 janvier, la chanson a dépassé les 100 millions de vues sur la plate-forme vidéo en à peine quelques jours. Un record selon YouTube pour une chanson interprétée en espagnol, a noté Shakira sur son compte Instagram dimanche.

«100M sur YouTube, déjà ?», a en effet posté la chanteuse. Et d'ajouter : «Ils me disent que c'est la première chanson espagnole a avoir atteint ce stade aussi vite. J'ai besoin que quelqu'un me pince pour voir si c'est vrai», alors que le compteur affiche en ce lundi 16 janvier 123 millions de vues.

Shakira elle même étonnée

Une performance qui, dès samedi, avait conduit l'interprète de «Waka Waka» à prendre la parole afin de faire part de son étonnement et de sa fierté. «Avec ce qui pour moi a été une catharsis et un soulagement, je n'aurais jamais pensé que j'atteindrais le numéro un mondial directement à 45 ans, et en espagnol», a réagi la star sur les réseaux.

Dans ce morceau, l'artiste colombienne s'en prend à son ex-mari Gérard Piqué et à sa nouvelle petite copine. Pour mémoire, le couple s'est séparé en juin dernier sur fond d'infidélité du footballeur.

Le succès de son titre, Shakira a d'ailleurs souhaité le partager : «Je veux serrer dans mes bras les millions de femmes qui se dressent contre celles qui nous font sentir insignifiantes. Des femmes qui défendent ce qu'elles ressentent et pensent, et lèvent la main quand elles ne sont pas d'accord, même si les autres haussent les sourcils. Elles sont mon inspiration. Et cette réussite n'est pas la mienne mais celle de tout le monde».

De son côté, Gérard Piqué a lui aussi réagi à la sortie de ce titre, dans lequel Shakira compare notamment la nouvelle copine du footballeur à une Twingo et à une montre Casio, alors qu'elle se qualifie elle-même de Ferrari et de Rolex. Ce à quoi Gérard Piqué a répondu en apparaissant avec une Casio au poignet et au volant de la célèbre voiture toute en rondeur de la marque Renault, ce week-end.