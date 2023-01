Invincible : Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) retrouve Steven Yeun au générique de la série animée (SPOILERS)

C’est avec un message posté sur Instagram que Jeffrey Dean Morgan a confirmé sa présence au générique de la saison 2 de la série animée «Invincible». Il y retrouvera le comédien Steven Yeun, qui incarnait le personnage de Glenn dans «The Walking Dead».

Des retrouvailles inattendues. Pour les fans de «The Walking Dead», il y aura toujours un avant et un après le premier épisode de la saison 7, celui où le personnage de Negan, incarné à l’écran par Jeffrey Dean Morgan, écrase sa batte de baseball sur le crâne de Glenn, joué par Steven Yeun. Les deux hommes vont se retrouver prochainement au générique de la saison 2 d’«Invincible», dans laquelle ce dernier prête sa voix à Mark Grayson, le héros de cette série animée lancée en mars 2021 sur Amazon Prime Video.

Dans un message publié sur Instagram, Jeffrey Dean Morgan a confirmé qu’il rejoignait l’aventure, posant avec deux volumes qui semblent être les scripts des saisons 2 et 3 de la série animée.

On ignore quel sera le rôle incarné par Jeffrey Dean Morgan, qui rejoint un casting prestigieux où on trouve Seth Rogen, Sandra Oh, J.K. Simmons, Zachary Quinto, mais aussi de nombreux acteurs de «The Walking Dead», Lauren Cohan, Sonequa Martin-Green, Chad L. Coleman, Lennie James, Ross Marquand, Khary Payton, et d’autres.

Il y a quelques jours, à l’occasion du 20e anniversaire de la sortie du comics éponyme de Robert Kirkman (le créateur de «The Walking Dead»), un teaser annonçant le retour de la série animée «plus ou moins tard en 2023» a été mis en ligne par Amazon Prime Video.

«Invincible» raconte l’histoire de Mark Grayson, un adolescent qui se trouve être le fils de Nolan, alias Omni-Man, le super-héros le plus puissant vivant sur Terre. Ce dernier est originaire de la planète Viltrum, dont l’objectif est de coloniser et de soumettre les peuples à travers l’Univers. Dans la première saison, Grayson découvre que son père avait été envoyé sur Terre avec cette mission en tête. Lors de leur affrontement, Nolan a failli le tuer. Avant de disparaître dans l’hyper-espace.