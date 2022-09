The Walking Dead : Jeffrey Dean Morgan déçu par l’annonce du spin-off

En mars dernier, les fans de «The Walking Dead» apprenaient qu’un nouveau spin-off centré sur les personnages de Negan et Maggie était en développement. Une révélation qui n’a pas été du goût de Jeffrey Dean Morgan.

Mauvais timing. En mars dernier, la chaîne américaine AMC annonçait qu’un nouveau spin-off de «The Walking Dead» centré sur les personnages de Negan et Maggie était en développement. Ce qui n’a pas manqué de surprendre les fans, mais aussi toutes les personnes travaillant sur la série originale. D'autant que cet automne, elle s'apprête à diffuser les derniers épisodes de son histoire.

Dans un entretien publié sur le site EW.com, Jeffrey Dean Morgan a confirmé que cette annonce l’avait contrarié : elle vient gâcher la tension de l’ultime saison en confirmant que son personnage, Negan, et celui incarné par Lauren Cohan, Maggie, allaient s’en sortir indemne.

«Ce n’est pas la manière dont cela aurait dû se passer. (…) Peut-être n’aurions-nous pas été en mesure de garder le secret, mais je pense qu’ils auraient dû tenter le coup. J’aurais aimé que cela se passe différemment, mais ces décisions ne dépendent pas de moi», explique le comédien. Ce dernier n’est pas le seul surpris. Angela Kang, qui pilote «The Walking Dead», avoue ne pas avoir été prévenue. «Je partais du principe qu’ils n’allaient pas l’annoncer en amont. Cela change la manière dont l’histoire va se dérouler dans cette ultime saison», a-t-elle déclaré.

Même son de cloche chez le producteur et réalisateur Gregory Nicotero, qui ne peut s'empêcher de voir dans cette annonce un spoiler gigantesque de la part de la chaîne AMC. «Nous étions pour le moins surpris. Parce qu’on s’est dit : "Cela confirme que des personnages vont survivre", ce qui vient tuer le suspens maintenant qu’on le sait. Je pense que même Jeffrey s’est dit : "Bon, tout le monde est au courant maintenant, et il n’y a plus rien à craindre pour Negan et Maggie car on sait qu’ils seront dans le spin-off"», lance-t-il.

Concernant le spin-off, baptisé «The Walking Dead : Dead City» et qui plantera son décor à Manhattan, Jeffrey Dean Morgan s’est toutefois voulu rassurant, expliquant qu’il n’aurait jamais accepté de reprendre le rôle de Negan si l’histoire n’en valait pas la peine. «Ce sont des moments sympathiques, et très familiers. Et pourtant, c’est différent et nouveau. C’est génial que Lauren et moi soyons réunis, et la showrunneuse Eli Jorné a écrit cet incroyable scénario. Croyez-moi, je ne serais jamais revenu jouer ce rôle sans cela», affirme-t-il.