Sylvester Stallone : la télé-réalité avec l'acteur américain sera bientôt diffusée

Paramount+ a annoncé ce jeudi 2 février que la nouvelle série documentaire «La Famille Stallone», avec en vedette l’acteur Sylvester Stallone et sa famille, sera diffusée ce printemps aux Etats-Unis et au Canada, et un peu plus tard cette année en France.

Il y interprète «son plus grand rôle, celui de père», estime-t-il. Sylvester Stallone promet de dévoiler son quotidien et celui de ses proches dans une «docu-série» événement.

Intitulée «La Famille Stallone», celle qu'il convient aussi d'appeler une «télé-réalité», est composée de huit épisodes et met plus exactement en scène la star d’Hollywood entourée de trois filles, Sophia, Sistine et Scarlet et son épouse Jennifer.

Si en France la popularité de ces dernières est encore relative, les fans de l’acteur les connaissent déjà bien puisqu'il a depuis des années l’habitude de poster des photos d'elles sur les réseaux sociaux. Ses trois filles ont en outre choisi la voie du showbusiness, Sophia Stallone à la tête d'un podcast, «Unwaxed», Sistine en devenant mannequin et actrice et Scarlet, la plus jeune, elle aussi déterminée à suivre les traces de son père en devenant actrice (elle apparaît d'ailleurs maintenant à ses côtés dans la série «Tulsa King»).

En boîte depuis plusieurs mois

«Même si nous ne serons plus mariés, je chérirai toujours la relation que nous avons partagée pendant plus de 30 ans et je sais que nous sommes tous les deux dévoués à nos magnifiques filles», avait écrit en août 2022 Jennifer, la femme de Sylvester Stallone, dans un communiqué transmis à People, en évoquant leurs trois filles, âgées de 25, 24 et 20 ans.

Selon des documents relayés par TMZ, Jennifer Flavin avait ce mois-là demandé le divorce devant le tribunal de Palm Beach, où elle avait déclaré que son union était «irrémédiablement rompu». Elle reprochait notamment à son époux d'avoir dissimulé et transféré plusieurs biens matrimoniaux dans son dos et demandait au tribunal de l'obliger à ne plus «vendre, modifier, céder ou dilapider tout bien» pendant la procédure de divorce.

De fins observateurs n'avaient pas manqué de remarquer que la star de Rocky venait justement de remplacer le portrait de sa compagne qu’il s’était fait tatouer par un dessin de son chien.

Un gribouillage qui avait contraint son agent à prendre la parole : «M. Stallone avait l'intention de rafraîchir l'image du tatouage de sa femme Jennifer, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants et, malheureusement, irréparables. En conséquence, il a dû couvrir l'image originale avec un tatouage de son chien dans le film Rocky, Butkus. Sylvester Stallone aime sa famille», avait-il tenu à souligner. Comme pour corroborer ses dires et assurer que la famille restait unie, l'agent avait alors ajouté : «Les Stallone tournent actuellement ensemble une émission de téléréalité qui fera ses débuts sur Paramount +.»

Au mois de septembre suivant, la demande de divorce aurait été annulée et l'acteur de 76 ans avait tenu à faire savoir que lui et son épouse s'étaient bel et bien réconciliés. Il avait partagé sur Instagram une photo d'eux, de dos, se tenant par la main dans le jardin de leur villa. «Merveilleux…» avait-il sobrement écrit.

La télé-réalité des Stallone évoquera-t-elle les soubresauts de leur relation ? Pour l’heure, le premier trailer diffusé ce jeudi et son humour annoncent plutôt un ton enjoué.

Dans cet exercice, qui marque la nouvelle collaboration du célèbre acteur avec Paramount+ (après Tulsa King renouvelée pour une saison 2), Sylvester Stallone pourrait bien s’avérer aussi à l’aise qu’une Kardashian.

Les spectateurs pourront bientôt s'en faire une idée. «La Famille Stallone» sera proposée sur Paramount+ dès ce printemps aux Etats-Unis et au Canada. Elle sera diffusée ensuite dans d’autres pays, dont la France (où la plate-forme est disponible via MyCanal), plus tard cette année.