Tulsa King : la série avec Sylvester Stallone renouvelée pour une saison 2

Sylvester Stallone continue de faire recette. Lancée le 13 novembre dernier, «Tulsa King» a rencontré un tel succès que la plate-forme de streaming Paramount+ vient de la renouveler pour une saison 2 avant même sa conclusion. Une série disponible en France sans surcoût via l’abonnement Canal+ Ciné Séries.

La série voit l’acteur incarner le personnage de Dwight «le Général» Manfredi, l’ancien bras droit d’un parrain de la mafia new yorkaise qui vient de passer 25 ans derrière les barreaux pour protéger ce dernier. À son retour, il est profondément déçu par l’accueil de ses anciens compagnons d’armes qui souhaitent l’exiler dans la ville de Tulsa, dans l’état d’Oklahoma. Comprenant que ces derniers ne se soucient plus de ses intérêts, Dwight décide de constituer son propre empire criminel dans cette ville reculée, où son pouvoir va grandir loin de ses anciens employeurs.

La question est désormais de savoir si Sylvester Stallone sera présent au générique de ce deuxième chapitre. Dans un récent entretien avec le site américain Variety, l’acteur de 76 ans a évoqué la difficulté de tourner une série de plusieurs épisodes. «C’est plus dur que je ne l’imaginais. Je n’arrive pas à croire que certaines personnes font ça pendant quatre, cinq, six saisons. C’est plus dur que de tourner des films. Jamais plus je ne dirais : ‘cette scène était compliquée à tourner’ sur un plateau de cinéma. C’est la belle vie à côté de ça ! Vraiment», confie-t-il.

«Est-ce qu’ils peuvent venir filmer dans ma maison à Palm Beach ? Ce serait gentil ! J’en parlerais à ma femme. Si elle accepte de venir sur le tournage avec les enfants, pourquoi pas. Mais c’est une grande décision à prendre», poursuit le comédien à propos d’une éventuelle saison 2.