Série : après «Billions», bientôt «Millions» et «Trillions» ?

Selon le site américain Entertainment Weekly, la nouvelle entité née de la fusion entre Paramount+ et la chaîne américaine Showtime compte étendre l’univers de la série «Billions», en développant pas moins de quatre spin-offs, dont «Millions» et «Trillions».

Un succès démultiplié. Les idées continuent de fuser dans tous les sens depuis la fusion entre Paramount+ et la chaîne américaine Showtime - une nouvelle entité actuellement baptisée «Paramount+ avec Showtime» - et «Billions» ne fait pas exception. Après «Dexter», c’est au tour de la série créée par Brian Koppelman, David Levien et Andrew Ross Sorkin d’obtenir une déclinaison de plusieurs spin-offs. Selon le site américain Entertainment Weekly, quatre séries dérivées devraient prochainement voir le jour.

Deux projets ont été dévoilés : «Millions» et «Trillions». Le premier sera centré sur les nouveaux acteurs de la haute finance, au moment où ils découvrent les enjeux d’un milieu sans pitié. Le deuxième suivra l’existence d’une poignée d’ultra-riches à la manière des séries «Dallas» et «Dynastie». Les deux autres séries prévues devraient planter leurs décors dans des endroits précis, avec une à Londres, et l’autre à Miami. Mais le concept précis est encore en phase d’élaboration.

La volonté de «Paramount+ avec Showtime» semble être de vouloir capitaliser sur ses séries les plus populaires, à l’instar de ce que Paramount+ a pu faire avec sa fiction la plus populaire, «Yellowstone», qui a été déclinée en deux spin-offs, «1883» et «1923», en développant des projets directement liés à ces fictions. Une manière, du moins en apparence, de limiter les risques d’échecs. Reste à voir si les téléspectateurs seront aussi enthousiastes devant leur écran de télévision.