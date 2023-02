Leonardo DiCaprio est-il en couple avec une mannequin de 19 ans ?

L'acteur Leonardo DiCaprio 48 ans, a récemment été aperçu assis à côté d’une certaine Eden Polani, une mannequin de 19 ans. Un événement en apparence anodin qui n’a cependant pas manqué de susciter chez certains des soupçons de romance entre eux, accompagnés de commentaires indignés quant à leur différence d’âge.

Selon le média britannique The Independant, l’acteur Leonardo DiCaprio et «sa nouvelle flamme», Eden Polani, auraient été aperçus fin janvier alors qu’ils faisaient la fête ensemble.

Une photo, diffusée par plusieurs publications et largement relayée sur les réseaux, dévoile en effet la star de Titanic et le mannequin d’ITM Model Management, côte à côte lors de la soirée de lancement de l'album du mannequin Riley Montana (également connu sous le nom d'Ebony Riley), à Los Angeles.

Twitter slams Leo DiCaprio, 48, over 'romance' with Eden Polani, 19, who wasn't born when Titanic was released https://t.co/a92kYOUamw — Daily Mail Online (@MailOnline) February 7, 2023

Les rumeurs selon lesquelles Leonardo DiCaprio serait en couple avec la franco-israelienne vont depuis bon train. Tout comme les critiques autour de la différence d'âge de l'acteur avec celle «qui n'était même pas née lorsque son film à succès Titanic est sorti en salles», relève le DailyMail.

DiCaprio ce gros prédateurs là, quand on compare les âges avec des collègues à lui c’est encore plus répugnant que ça en avait déjà l’air pic.twitter.com/q80EmEQrBx — Clémence avec un c comme conne (@Clemencebzrl) February 7, 2023

La jeune femme n'en serait pas à sa première histoire avec un homme plus âgé. «Avant sa dernière histoire d'amour, Eden Polani était liée à Gil Ofer, 31 ans, fils de l'homme d'affaires milliardaire Idan Ofer», rapporte Page Six. Le couple avait fait la Une des journaux l'année dernière après que Gil, qui sortait auparavant avec Sofia Richie, avait publié des photos de lui au côté du mannequin sur Instagram. «Ils avaient gardé leur romance secrète en raison de leur âge», précise le site.

De son côté, Leonardo DiCaprio est depuis longtemps réputé (et critiqué) pour ses nombreuses (très jeunes) conquêtes, mais fréquente-t-il réellement Eden ?

I'm people, & this is why we are slamming him pic.twitter.com/sjCTV6qOo2 — muto (@mutohd) February 8, 2023

Une source a ce mardi rappelé à People que «Leo et Eden étaient assis l'un à côté de l'autre à la fête et traînaient dans le même groupe... Mais (que) ce n'est pas parce que Leo est en train de parler ou de s'asseoir avec une fille qu’il sort avec elle.»

Le DailyMail se demande toutefois pourquoi Eden Polani a ce mardi tout à coup disparu d'Instagram. «Mardi matin, elle a partagé une image prise de ce qui semble être un hôtel de New York, étiquetant l'emplacement et écrivant : «Long time no see». «Mais un peu plus d'une heure après la publication de la photo – au milieu de l'indignation furieuse qui a éclaté sur les réseaux sociaux à propos de leur soi-disant romance – Eden avait mystérieusement retiré la photo», relève le tabloïd.

Leonardo «profite de son célibat»

Après s'être séparé de sa petite amie de quatre ans - le mannequin Camila Morrone, 25 ans - en août, DiCaprio avait selon le DailyMail passé du temps avec une certaine Maria Beregova, jeune femme de 22 ans d’origine ukrainienne, que le tabloïd soupçonnait alors d’être sa nouvelle petite-amie.

Puis l'acteur aurait eu une brève liaison avec le mannequin de 27 ans Gigi Hadid. Ils avaient été vus pour la dernière fois ensemble à New York en novembre, quittant un restaurant.

Depuis, la presse people avait prêté à Leonardo une relation avec la mannequin Victoria Lamas, 23 ans, au côté de laquelle il avait été vu en train de sortir d’un club sur Sunset Boulevard à West Hollywood, en décembre.

Le père de la jeune femme, l'acteur Lorenzo Lamas (star de la série des années 1990 «Le Rebelle»), s'était entretenu avec le New York Post peu après cette sortie publique et avait déclaré que sa fille et l’acteur n’étaient pas ensemble. « Elle l'aime bien, évidemment. Mais ils ne sortent pas ensemble (…) Ce serait embarrassant pour elle s'il lui arrivait de lire quelque chose qui disait qu’ils sortent ensemble alors que ce n’est pas le cas», avait-il ajouté.

Leonardo DiCaprio ne serait en réalité engagé sérieusement avec personne. Comme le rappelle TMZ, qui avait publié des photos de l’acteur «entouré d’une tonne de femmes sexy en bikini» sur un yacht à Saint-Barth durant ses vacances - «il profite bien de sa vie célibataire».