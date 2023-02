Indiana Jones 5 : Harrison Ford saute d'un avion en plein vol dans un nouveau teaser dévoilé lors du Super Bowl

Un nouveau teaser du film «Indiana Jones et le cadran de la destinée» a été diffusé lors du Super Bowl. Attendu dans les salles françaises le 28 juin prochain, il verra Harrison Ford, que l’on voit sauter d’un avion avec Phoebe Waller-Bridge, incarner le célèbre archéologue pour la dernière fois.

Pas de temps mort. Disney a profité du Super Bowl, la finale du championnat de football américain (NFL), pour dévoiler un nouveau teaser du film «Indiana Jones et le cadran de la destinée», dont la sortie dans les salles françaises est prévue pour le 28 juin prochain. Les spectateurs y retrouveront Harrison Ford dans la peau du célèbre archéologue. Il y donnera la réplique à Phoebe Waller-Bridge, qui incarnera le rôle de sa filleule, Helena.

Dans «Indiana Jones et l’Arche Perdue», le professeur Jones avait été missionné par le gouvernement américain en 1936 pour retrouver l’Arche d’Alliance avant les Nazis. Dans «Indiana Jones et la Dernière Croisade», le héros s’engage dans une course contre-la-montre en 1938 pour retrouver le Graal avant les Nazis.

L’action d’«Indiana Jones et le cadran de la destinée» se déroulera en 1969, et verra le célèbre archéologue partir à la recherche d’une nouvelle relique mystique. Mads Mikkelsen y incarnera le rôle de Voller, le méchant du film dont le lien avec Indiana Jones sera établi par des flashbacks, où Harrison Ford sera rajeuni numériquement et utilisera des images non-utilisées du film «Indiana Jones et l’Arche Perdue».

On notera que John Rhys-Davies reprendra le rôle de Sallah, l’ami égyptien de l’archéologue. Boyd Holbrook, Antonio Banderas, Toby Jones, ou encore Thomas Kretschmann seront également présents au casting de ce film réalisé par James Mangold.