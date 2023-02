The Mandalorian : Grogu use de la Force dans un extrait de la saison 3

Alors que la sortie de la saison 3 de «The Mandalorian», tant attendue, approche, Disney+ a dévoilé ce 16 février un extrait avec Grogu, la mignonne mascotte de la série Star Wars. Reine du merchandising et des gifs, autrement connue sous le surnom de Baby Yoda, la créature y utilise la Force pour satisfaire sa gourmandise.

C’est l’un des projets Star Wars les plus attendus de cette année. La saison 3 de «The Mandalorian» se dévoile un peu dans un extrait mis en ligne ce 16 février avec, en son cœur, le toujours aussi craquant Grogu alias Baby Yoda qui, en bon petit gourmand que l’on connaîssait déjà, en pince pour les bonbons.

L’extrait commence par le montrer tournant sur une chaise de bureau comme un enfant le ferait, pour tromper l’ennui pendant que Mando (Pedro Pascal) est en train de parler avec Greef Karga (Carl Weathers), le chef de la guilde des chasseurs de primes. Ce dernier offre au Mandalorien un endroit où séjourner et est confus de remarquer que Mando court toujours avec Grogu. Le Mandalorien lui répond : «C'est compliqué. J'ai terminé ma quête, il est revenu vers moi, j'ai enlevé mon casque et maintenant je suis un apostat.» La vidéo se termine avec Grogu tirant par la Force un bonbon d’un bol posé sur le bureau, afin de le grignoter.

Watch the first official clip from the new season of #TheMandalorian.





Start streaming March 1 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/71riQIByHc

— The Mandalorian (@themandalorian) February 16, 2023