The Mandalorian, saison 3 : Bébé Yoda est prêt au combat dans la nouvelle bande-annonce de la série

Disney+ vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour la saison 3 de «The Mandalorian» dans laquelle Bébé Yoda, de son vrai nom Grogu, et Din Djarin semblent prêts à en découdre avec ceux qui se mettront en travers de leur chemin.

L’attente va bientôt prendre fin. Disney+ vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour la très attendue saison 3 de «The Mandalorian» dont le lancement est officiellement fixé au 1er mars. Désormais détenteur du Darksaber après son affrontement avec Moff Gideon, Din Djarin emmène Grogu – qui reste Bébé Yoda pour les non-initiés – sur la planète du Mandalore, le sabre laser lui donnant l’autorité de chef suprême sur place.

«Notre peuple s'est dispersé, comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous ? Pourquoi nous battons-nous ? Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre, il faut également savoir naviguer à travers la galaxie. De cette manière, on ne peut pas se perdre», explique Din Djarin. «Nous allons sur Mandalore afin que je sois pardonné pour mes transgressions», poursuit-il. Ses paroles sont suivies d’un montage des nombreuses aventures qui les attendent dans cette saison 3.

Les téléspectateurs retrouveront notamment la planète de Coruscant, la capitale de l’Empire Galactique. On aperçoit également plusieurs Jedis armés de leurs sabres laser, ainsi que le docteur Pershing qui avait été chargé d’analyser le sang de Grogu dans les premières saisons (sans qu'on ne connaisse les résultats). On peut également voir Grogu utiliser la Force à la fin de la bande-annonce, laissant entendre que sa formation – bien qu’écourtée – auprès de Luke Skywalker lui a été bénéfique pour sa capacité à la maîtriser pour se défendre. Et manifestement, il va en avoir besoin.