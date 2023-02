Bafta 2023 : Kate Middleton, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh… Les plus beaux looks sur le tapis rouge

Stars de cinéma et personnalités étaient réunies ce dimanche soir à Londres, à l’occasion de la cérémonie des BAFTA. Une 76e édition placée sous le signe du glamour.

Tapis rouge oblige, les stars ont sorti leurs plus belles tenues hier, dimanche 19 février. De Kate Middleton, qui a fait sensation avec une robe blanche asymétrique, à Anya Taylor-Joy, en mini-jupe, en passant par Florence Pugh dans une robe en tulle orange transparent et évidemment Cate Blanchett, chicissime dans une robe noire, l'audace et le style étaient au rendez-vous de la 76e édition des BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma et de la télévision.

Kate Middleton

© Pool /Reuters

Cate Blanchett

© Peter Nicholls / Reuters

Anya Taylor-Joy

© Peter Nicholls / Reuters

Florence Pugh

© Peter Nicholls / Reuters

Ana de Armas

© Peter Nicholls / Reuters

Ariana DeBose

© Peter Nicholls / Reuters

Julianne Moore

© Peter Nicholls / Reuters

Andreea Cristea

© Peter Nicholls / Reuters

Lily James

© Peter Nicholls / Reuters

Karla Simone Spence

© Peter Nicholls / Reuters