Richard Belzer : l’acteur de «New York, unité spéciale» est décédé ce 19 février

L’acteur américain Richard Belzer est décédé ce dimanche 19 février à 78 ans. Il incarnait le détective John Munch dans les séries «Homicide» et «New York, unité spéciale».

Pour beaucoup, il restera à jamais John Munch («New York, unité spéciale», «Homicide», «New York, police judiciaire»...), l’un des plus célèbres détectives de la télévision. L’acteur américain Richard Belzer est décédé à l’âge de 78 ans, ce dimanche, a annoncé The Hollywood Reporter. Il s’est éteint à Bozouls, commune de l’Aveyron, a précisé son ami l’écrivain Bill Scheft.

Originaire de Bridgeport dans le Connecticut, Richard Belzer avait commencé sa carrière dans le stand-up à New York, et joué pour la première fois au cinéma dans «The Groove Tube» («Faites-le avec les Doigts»), de Ken Shapiro en 1974.

Mais c’est le rôle de John Munch en 1993 dans la série «Homicide», jusqu'en 1999, puis dans «New York, unité spéciale», jusqu'en 2016, qui le fera connaître du grand public.

«ll m’a fait rire un milliard de fois», a déclaré sur Twitter son ami, Richard Lewis.

Old pals are disappearing.



Belzer passed today.



Love to his family.



In happier times this is us a few days before selling out Town Hall.



We practically started our careers the same moment in NYC.



He made me laugh a billion times.



RIP Belz pic.twitter.com/uc39kvxRSD

— Richard Lewis (@TheRichardLewis) February 19, 2023