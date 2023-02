Elliot Page devient l’égérie du parfum Gucci Guilty pour homme

La marque Gucci a annoncé ce 22 février que l’acteur de la série «The Umbrella Academy», Elliot Page, avait été choisi pour faire la promotion du parfum Guilty pour homme.

Elliot Page ajoute une ligne à son déjà très impressionnant CV, en devenant l’égérie du parfum Guilty pour homme, de la marque italienne Gucci.

Aux côtés de l'acteur, réalisateur et producteur de 36 ans - qui s'est révélé transgenre en 2020 - Julia Garner et A$AP Rocky représenteront également les parfums féminins et masculins Gucci Guilty dans la campagne qui doit sortir ce 1er mars.

«Rocky, Garner et Page personnifient une ode à l'acceptation de soi, à l'amitié et à l'amour sous toutes ses formes à travers une histoire de tendresse, d'imagination et de curiosité», explique un communiqué de la marque.

Elliot Page s'est publiquement déclaré transgenre et non binaire en décembre 2020 en écrivant sur les réseaux sociaux : «Salut les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et je m'appelle Elliot.» «Je me sens chanceux d'écrire ceci. Être arrivé à cet endroit de ma vie», a ajouté l'acteur.

Avant de révéler qu'il était transgenre, Elliot était marié à Emma Portner, 28 ans. Le couple a divorcé en 2021. Elliot fréquenterait désormais la comédienne canadienne non-binaire Mae Martin.