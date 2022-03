Elliot Page : comme l'artiste, son personnage évolue dans la saison 3 d'Umbrella Academy

Alors que la saison 3 d’Umbrella Academy sera diffusée en juin prochain sur la plate-forme Netflix, l’acteur Elliot Page en dit plus sur son personnage, qui comme lui évolue dans cette nouvelle saison.

L’acteur transgenre, qui a entamé sa transition en décembre 2020, annonçant ne plus s’appeler Ellen Page, avant de réaliser une mastectomie début 2021, a partagé sur ses réseaux le nouveau nom de son personnage. Lui qui a campé dans les deux premières saisons le rôle de la super-héroïne Vanya Hargreeves, endossera désormais le costume de Viktor Hargreeves.

«Rencontrez Viktor Hargreeves», a ainsi posté l’artiste de 35 ans, dévoilant une image du troisième volet de la série à succès Netflix, adaptée de la série de bandes dessinées éponyme signée Gerard Way, et mettant en scène une famille de super-héros. A travers cette publication, le comédien révélé au grand public dans «Juno» et «X-Men : l'affrontement», laisse à penser que, comme lui, son personnage pourrait avoir fait sa transition.

En décembre 2020, Netflix avait d’emblée soutenu l’acteur, après son coming out transgenre. «Tellement fier de notre super-héros», avait réagi la plate-forme sur les réseaux avant d’ajouter : «On t’aime Elliot ! Impatient de te retrouver dans la saison 3».