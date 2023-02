Canal+ Grand Écran : en route vers les Oscars au mois de mars

Le mois de mars sera placé sous le signe des Oscars sur Canal+ Grand Écran, avec une programmation de films récompensés lors des précédentes éditions, et/ou avec des comédien-nes qui s’y sont distingués à une ou plusieurs reprises.

Un bonheur pour tous les passionnés de cinéma. Alors que la 95e cérémonie des Oscars se tiendra le 12 mars prochain, à Los Angeles, la chaîne Canal+ Grand Écran a décidé de se mettre à l’heure de la plus prestigieuse des soirées du 7e Art, avec une sélection de films à faire pâlir d’envie les cinéphiles. Dès le 1er mars, il sera possible de regarder «The Father» de Florian Zeller, le jour même de la sortie de sa suite, «The Son», dans les salles obscures. Un film récompensé par deux Oscars en 2021 avec le prix du «meilleur scénario adapté», et celui du «meilleur acteur» pour Anthony Hopkins.

Cette entrée en matière sera suivie d’une journée spéciale, le 10 mars, avec les films oscarisés «Nomadland» de Chloé Zao, «Sound of Metal» avec Riz Ahmed, et «Drive my car». Le lendemain, on retrouve Colin Farrell et Brendan Gleeson sous la direction de Martin McDonagh – le trio qui sera en compétition aux Oscars 2023 avec «Les Banshees d'Inisherin» – dans «Bons baisers de Bruges», réalisé en 2008. Mais aussi «The Constant Gardener», «Amistad», «Sleepy Hollow», ou encore «Les Invasions Barbares».

La journée du 12 mars sera une succession de longs métrages inoubliables, notamment «Philadelphia» (Oscar du meilleur acteur pour Tom Hanks, meilleure chanson originale pour Bruce Springsteen), «Les Accusés» (Oscar de la meilleure actrice pour Jodie Foster), «Le secret de Brokeback Mountain» (Oscar de la meilleure réalisation pour Ang Lee, meileur scénario adapté, et meilleure musique), mais aussi «Danse avec les loups » (Oscar du meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario adapté, meilleure musique, etc.). D’autres films seront bien évidemment disponibles tout au long de ce mois de mars riche en (bonnes) surprises.