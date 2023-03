«Signé Cat's Eyes» : une série en prises de vue réelles en préparation

Les aventures des célèbres voleuses de la série animée des années 1980 «Signé Cat’s Eyes» vont être adaptées en série en prise de vue réelles.

Un come-back en chair et en os. Les héroïnes de l’anime japonais «Signé Cat’s Eyes», qui avait diverti toute une génération d’enfants dans les années 1980 vont revenir sur le petit écran, sous la forme d’une série en live action, fait savoir ce vendredi 10 mars Le Parisien.

Selon le quotidien, la chaîne TF1 travaillerait actuellement «dans la plus grande discrétion» sur ce projet et aurait confié à Alexandre Laurent («Les Combattantes», «Le Bazar de la Charité») le soin de réaliser les épisodes adaptés de l’anime culte de de Tsukasa Hojo (auteur de légende aussi derrière «Nicky Larson»). Le casting de la série n’aurait pas encore démarré, et son tournage «ne commencera vraisemblablement pas avant l’automne prochain», est-il précisé.

Nées en 1983 au Japon

Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de voir la série culte, «Signé Cat's Eyes» - elle-même adaptée d’un célèbre manga intitulé «Kyattsu Ai» - suivait les aventures de Tam, Sylia et Alex, trois soeurs tenant durant la journée le Cat’s Eye, un café convivial, et qui deviennent la nuit venue un trio de voleuses. Particulièrement douées pour s'infiltrer même dans les musées les mieux gardés, elles sont déterminées à récupérer toutes les oeuvres de leur père disparu dans de mystérieuses circontances, espérant y trouver une piste pour le retrouver…

Les trois jeunes femmes prennent un malin plaisir à défier la police en laissant à chaque fois une carte derrière elles. Très agiles, elles parviennent même à réussir leur larcin au nez et à la barbe de l'inspecteur Quentin Chapuis qui, bien que le petit-ami de l'une d'elles, ignore tout de leurs secrètes activités nocturnes.





L’anime avait été diffusé entre 1983 et 1985 au Japon. Les téléspectateurs français avaient, eux, pu la voir à partir de 1986 sur FR3.