«American Born Chinese» : les acteurs du film «Everything Everywhere All at Once» stars de la nouvelle série Disney+

Le premier teaser de la série «American Born Chinese» destinée à Disney+ a été dévoilé ce dimanche juste après les Oscars, où les acteurs qui composent son casting, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan et Stephanie Hsu, étaient à l’honneur avec le film «Everything Everywhere All at Once».

Un timing parfait. A l’évidence pour profiter de la lumière braquée sur les acteurs Michelle Yeoh, Ke Huy Quan et Stephanie Hsu lors de la cérémonie des Oscars qui se tenait ce dimanche soir, Disney+ a juste après la cérémonie dévoilé un teaser de sa série «American Born Chinese», qui compte les participations des trois stars du film multi-récompensé «Everything Everywhere All at Once» à son casting.

Dans le teaser, un nouveau multivers est annoncé par un personnage incarné par Michelle Yeoh, la «Déesse de la Miséricorde», l'une des divinités les plus populaires et les plus vénérées de la culture chinoise, qui avertit qu'une «porte entre le ciel et la terre est en train de s’ouvrir», mettant le destin du monde comme «suspendu en équilibre».

Une série d'humour et d'action

Adapté du roman graphique de Gene Luen Yang (sortie en VF chez Dargaud en 2007), et produite et dirigée par le réalisateur de «Shang-Chi et la légende des dix anneaux», Destin Daniel Cretton, «American Born Chinese» suit le quotidien d'un adolescent sino-américain (incarné par Ben Wang, vu dans Sex Appeal et Good Egg), qui essaie de concilier au mieux sa vie de lycéen moderne avec les traditions familiales. Sa vie bascule brusquement un jour, lorsqu'un nouvel élève l’embarque dans un autre monde où il va devoir livrer bataille dans une guerre entre divinités chinoises.

Série sur les thèmes du passage à l'âge adulte, de l'éthnicité et de l'identité, «American Born Chinese» s’annonce pleine d’action et d’humour.

Avec les stars du film au casting, elle devrait profiter du succès incroyable d’«Everything Everywhere All at Once», récompensé par sept Oscars ce 12 mars, dont ceux de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh, et du meilleur second rôle masculin pour Ke Huy Quan. Les fans sont déjà dans les starting-blocks et ils n'auront pas longtemps à attendre, puisqu'elle sera disponible sur Disney+ dès ce 23 mai.