Parc Astérix : la nouvelle zone du «Festival Toutatis» ouvrira le 8 avril prochain

La toute nouvelle zone du parc Astérix, «le Festival Toutatis», ouvrira ses portes le 8 avril au public. Elle promet un maximum de sensations aux futurs visiteurs.

Les Gaulois ont vu grand. Dès le 8 avril 2023, «Le Festival Toutatis» ouvrira ses portes au parc Astérix. Cette nouvelle zone, qui prend le nom du célèbre dieu Gaulois, s'étendra sur une superficie de 3 hectares et promet d'être un mini-parc dans le parc.

Parc Astérix

Outre ses échoppes, ses stands, le restaurant « Au dolmen gourmand», et une grande aire de jeux pour les tout petits, elle a été pensée comme un espace à part et s'appuiera sur une scénographie inspirée des légendes de la forêt des Carnutes, dans une ambiance festive.

Un grand huit explosif

Au centre a été dressé un lieu de culte imposant, dédié au dieu protecteur de la tribu. Le scénario veut que toutes les tribus gauloises se soient réunies pour ce grand festival, et seuls les plus téméraires auront le courage de se soumettre à un rituel spécial en pénétrant dans le grand Tumulus.

Parc Astérix

A l'intérieur, se trouve le clou du spectacle du festival : un grand huit impressionnant, aux caractéristiques assez folles, qui a été très logiquement baptisé Toutatis.

RT si vous avez hâte de découvrir la suite ! #ParcAsterix #Toutatis pic.twitter.com/9zJNbXxYAD — Parc Astérix (@ParcAsterix) March 10, 2023

L'attraction va à coup sûr faire parler d'elle et rien n'a été laissé au hasard.

Un projet lancé en 2017

Le projet est en effet dans les têtes depuis 2017 et l'ouverture du grand huit Pégase Express, qui est une expérience plus familiale. A l'époque, déjà, il était évident que la prochaine grande attraction du parc devait être «à sensations fortes» et «miser sur la vitesse».

Parc Astérix

Il a fallu plus de deux ans de travaux pour finaliser le parcours de 1.328 mètres de longs, aux teintes marrons savamment intégrées dans le décor. Toutatis comporte pas moins de 23 airtimes (les moments où on décolle du siège), soit un record du monde sur un grand huit en acier, ainsi qu'une incroyable flèche verticale culminant à 51 mètres de hauteur, suivie d'une chute terrifiante, inclinée à 101°.

Parc Astérix

Ce nouveau grand huit, qui atteint au maximum les 110 km/h, est le résultat du plus important investissement à ce jour dans le parc, avec 36 millions d’euros. Grâce à lui, et à cette zone ambitieuse, le parc espère confirmer ses excellents résultats. En 2022, il a réussi à attirer plus de 2,6 millions de visiteurs, soit une hause de 14% par rapport à 2019, la dernière année avant la crise du Covid.