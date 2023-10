Le parc Astérix bat un nouveau record de fréquentation

Le parc Astérix a annoncé ce lundi 2 octobre avoir battu son record de fréquentation, avec près de 2, 8 millions de visiteurs sur la saison 2023. Il conforte ainsi sa place de second parc d’attractions le plus plébiscité de l’Hexagone derrière Disneyland Paris.

Une excellente saison. Le parc d’attractions inspiré par l’univers de Goscinny et d’Uderzo bat cette année encore son record historique de fréquentation. En croissance de 6 % par rapport à l’année dernière, le site a accueilli pour la saison 2023, 2.814.000 visiteurs, contre 2.632.000 en 2022. Des chiffres annoncés ce lundi alors que le site de l'Oise joue les prolongations avec ses deux événements annuels de fin d’année : «Peur sur le parc», tous les week-ends et durant les vacances de la Toussaint jusqu’au 5 novembre, puis du 23 décembre au 7 janvier 2024, avec son «Noël Gaulois».

Un investissement massif payant

Une fréquentation record notamment dopée cet été par l’ouverture, en avril dernier, d’une nouvelle zone de 3 hectares baptisée le festival de Toutatis. Un espace qui compte entre autres une attraction majeure, devenue avec ses 110 km /h la plus rapide de France, mais aussi un nouveau restaurant ou encore une nouvelle aire de jeux. Cet investissement de plus de 35 millions s'avère payant. «Nous nous réjouissons de l’engouement des visiteurs pour cette saison 2023 qui répond très favorablement à notre stratégie d’investissement engagée pour le Festival Toutatis. Cet investissement de 36 millions d’euros est le plus important depuis la création du Parc Astérix et il contribue à améliorer de façon significative l’expérience globale de visite», note ainsi dans un communiqué Delphine Pons, Directrice Générale du Parc Astérix.

Parmi les autres succès de la saison, l'édition 2022 de Peur sur le Parc et le Noël Gaulois ont également participé aux très bons résultats du site. Sans compte que le parc de l'Oise a également bénéficié d’un taux de remplissage de ses trois hôtels de plus de 97 % cet été, s'inscrivant comme une destination court séjour à part entière. Une dynamique dont s'est félicité le site, qui célèbrera en 2024 son 35e anniversaire, avec, là encore, une nouvelle attraction répondant au nom de «Tour de Numérobis».