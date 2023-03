Smallville : Tom Welling raconte le jour où il a tout envoyé balader en raison des exigences sur son physique

Invité de Talk Ville Podcast, Tom Welling, qui a incarné Superman dans la série «Smallville» de 2001 à 2011, est revenu sur la pression exercée par les exigences de la production sur son physique. Et sur ce jour où il a décidé de tout envoyer balader.

Les limites étaient atteintes. De 2001 à 2011, Tom Welling a incarné le rôle de Clark Kent, alias Superman, dans la série «Smallville» qui traitait de la jeunesse du célèbre superhéros de DC Comics, de l’apprentissage de ses pouvoirs et du monde qui l’entoure. Un personnage qui a contraint l’acteur à respecter des restrictions alimentaires soutenues pour que son physique corresponde à la volonté de la production.

Invité de l’émission Talk Ville Podcast, Tom Welling est revenu sur la pression mentale que cela représentait pour lui à l’époque, et la manière dont, un été, il a pris la décision de se laisser totalement aller à ses envies (voir à partir de 40:51).

«Je me suis fait un devoir de faire ce que je voulais, de manger ce que je voulais. Et, en même temps, j'étais au gymnase tous les jours avec mon pote, qui est un énorme haltérophile, donc j'ingérais une quantité déraisonnable de calories, tout en soulevant des poids, et j'ai juste gonflé», explique-t-il, précisant que la production de «Smallville» est venu immédiatement lui en parler.

«Il a eu une discussion. Ce n'était pas de la graisse intestinale. J'étais juste rond, mais je pense qu'en retournant sur le plateau de tournage, cette prise de poids a fini par disparaître, parce que je ne faisais plus ces choses. II n'y a pas eu de scènes torse nu pendant quelques semaines», poursuit l’acteur.