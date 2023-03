Kev Adams : quel est ce sketch qui a provoqué la colère d'Aya Nakamura ? (Vidéo)

Invité d’«En Aparté» sur Canal+ ce mardi 21 mars, l’humoriste Kev Adams est revenu sur sa brouille avec la chanteuse Aya Nakamura. Il a expliqué que cette dernière n’avait pas du tout apprécié un sketch qu’il lui avait consacré et qu'elle le lui avait fait vigoureusement savoir.

Aya Nakamura n'est absolument pas fan de Kev Adams. «J'ai fait un sketch sur elle dans mon dernier spectacle et elle l'a très mal pris», a confié l'humoriste lors de son passage dans l’émission «En Aparté» sur Canal+ ce mardi 21 mars. «Elle m'a envoyé des messages assez virulents en fait. C'est vrai que ça m'a touché, ça m'a fait de la peine», a-t-il dit.

Pour sa défense il a assuré que de son côté il appréciait vraiment l’interprète de «Djadja». «Pour le coup, je ne parle dans mes spectacles que de choses que j'apprécie, parce que je ne pense pas que ce soit de bon goût que de se moquer. Jamais je ne me permettrais de me moquer», a-t-il insisté.

«D'ailleurs, je taquinais Stromae dans ce même spectacle. Je ne taquine que les gens que j'adore et donc évidemment, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que ses sons sont géniaux. Même si la personne ne vous dira pas ça de moi.», a-t-il concédé, laissant à penser que la chanteuse lui tenait encore rancune aujourd’hui. «Ah bon ? Elle n'a pas encore enterré la hache de guerre ?», lui a alors demandé l’animatrice Nathalie Lévy. «Non je ne pense pas», a-t-il répondu avec assurance.

Les blagues de la discorde faisaient partie de son spectacle «Sois 10 ans» créé en 2019. Dans la dernière de ce spectacle qu'il avait jouée en direct sur TF1, il avait tourné en dérision le prénom de la chanteuse et s'était amusé du fait que les paroles de ses chansons soient difficilement compréhensibles. «Kayakanamura ! Son nom on dirait pas un sort dans Harry Potter ?», avait-il lancé devant un public hilare.

«Personne ne comprend ce qu'elle dit mais ses chansons sont tops. Je lui ai proposé de venir me rejoindre sur scène et de me vanner. On aurait fait un sketch à deux, j'avais plein d'idées. Mais, elle a refusé, je ne vais pas m'obstiner. Je crains qu'elle manque un peu de second degré. C'est dommage», avait-il déjà regretté.