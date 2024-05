Broute 24 : le retour réussi de Bertrand Usclat sur CANAL+

Bertrand Usclat a fait son retour sur CANAL+, le 29 avril dernier, avec «Broute 24». Une Création Décalée déclinée en 8 épisodes de 20 minutes, dans laquelle il donne vie à des archétypes contemporains aussi hilarants que captivants.

Attention, il est de retour ! Depuis le 29 avril, Bertrand Usclat décline sa pastille humoristique en version longue avec une nouvelle Création Décalée CANAL+, «Broute 24». «8 épisodes, 8 personnages, 8 thématiques de société qui fracture la France», annonçait récemment le comédien dans l’émission «La Boîte à Questions», pour présenter ce nouveau concept où les personnages - un principal, un éco-villageois, un CRS, un coach en séduction, un maire identitaire, un jeune papa, un lobbyiste, et un polyamoureux - servent à décrire notre époque avec un humour toujours aussi acide.

Les fans de «Broute» ne seront pas dépaysés une seconde, si ce n’est peut-être par la durée de ces sketchs, de 20 minutes, qui se présentent sous la forme d’un faux-documentaire, et suit 24 heures de la vie d’un personnage. Tantôt attachants, révoltants, mais toujours hilarants, ils se retrouvent tous dans des situations absurdes qui viennent remettre en question leurs certitudes, et les interroger sur le monde qui les entoure.

Au moins c'est sûr qu'il n'y aura pas besoin de gonfler ses notes au brevet.





Broute 24, la série tirée du format court Broute, est dispo seulement sur CANAL+. pic.twitter.com/5oIK42KAno — CANAL+ (@canalplus) April 29, 2024

Diffusée en 2018 et 2022, «Broute» s’était imposée comme un des plus grands succès de CANAL+ - qu’elle a rejoint en 2019 via l’émission «Clique» de Mouloud Archour - avec pas moins de 165 millions de vues cumulées pour les 176 épisodes étalés sur trois saisons. À noter que les téléspectateurs retrouveront à ses côtés les visages bien connus de Pauline Clément, Moustafa Benaïbout et Johann Cuny.