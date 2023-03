Game of Thrones : Snoop Dogg promet de protéger les œufs d’Emilia Clarke après un concert

Présente à l’O2 Arena de Londres pour assister au concert de Snoop Dogg, Emilia Clarke en a profité pour lui rendre visite en coulisses. L’occasion pour le rappeur de 51 ans de prêter allégeance à la Mère des Dragons, en promettant de protéger ses œufs.

Une rencontre insolite. Connue pour avoir incarné le personnage de Daenerys Targaryen dans la série «Game of Thrones» pendant près de 10 ans, Emilia Clarke était présente à l’O2 Arena de Londres ce week-end, pour assister au concert de Snoop Dogg. La comédienne en a profité pour lui rendre visite en coulisses après le show.

Le rappeur de 51 ans, qui est manifestement fan de la fiction, s’est montré particulièrement élogieux envers celle dont le personnage était surnommé la «Mère des Dragons», promettant de protéger ses œufs (de dragons) si besoin. Un moment immortalisé par le promoteur de la tournée, Ian Vaughn.

«Vous êtes une comédienne incroyable, un esprit magnifique. Vous êtes tellement incroyable. Je protègerais vos œufs si besoin», lance Snoop Dogg, visiblement ravi d’avoir Emilia Clarke en face de lui. «Oui !», s’enthousiasme la comédienne en entendant ses paroles, avant d’ajouter avec humour : «Puis-je avoir cela par écrit ?».

Dans «Game of Thrones», le personnage de Daenerys Targaryen parvient à récupérer trois œufs de dragons qui finissent par éclore à la fin de la première saison, et qui deviendront de redoutables atouts dans sa conquête du Trône de fer. Emilia Clarke a récemment confié ne pas regarder le spin-off de la série, «House of The Dragon», qui explore le passé de la famille Targaryen. «Je ne peux pas. C’est trop bizarre. C’est comme si quelqu’un m’invitait à une fête où je ne connais personne. Je préfère éviter», a-t-elle expliqué au site américain Variety en janvier dernier.