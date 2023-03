Jeremy Renner est attendu à la première de «Rennervations», sa première apparition publique depuis son accident

A peine remis sur pied et toujours en pleine rééducation, Jeremy Renner compte faire le déplacement pour la première de sa série «Rennervations», qui doit se tenir à Los Angeles le 11 avril prochain. Il s’agira de sa première apparition publique depuis son grave accident, en janvier dernier.

Dernière ligne droite. Alors qu’il partageait sur ses réseaux lundi 27 mars, les premières images le montrant marcher sur un tapis antigravité, Jeremy Renner est plus que jamais optimiste. L’acteur de 52 ans prévoit en effet d’assister, en personne, à la première mondiale de la série «Rennervations», le 11 avril prochain au Regency Village Theatre à Los Angeles, ont rapporté plusieurs médias américains.

Il assistera pour la première fois à un événement public depuis l'accident qui a failli lui coûter la vie au début de l'année. Il lui reste donc un peu plus de quinze jours pour mettre les bouchées doubles et poursuivre sa rééducation au pas de course.

Pour mémoire, victime d'un terrible accident de chasse-neige en janvier dernier, l'acteur avait été hospitalisé dans un état grave. Il avait notamment eu la jambe écrasée par sa déneigeuse et subit plusieurs opérations. Après quatre mois d'intense rééducation, qu'il a régulièrement partagée avec ses fans sur les réseaux, il semble aujourd'hui prêt à faire son grand retour sur le tapis rouge.

De son côté, la série de téléréalité «Rennervations» sortira le 12 avril sur Disney +. Elle met en scène Jeremy Renner accompagné d'amis et d'experts, rénovant d'anciens véhicules à des fins caritatives.