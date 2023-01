Jeremy Renner : les détails de son effroyable accident

Selon le site américain TMZ, Jeremy Renner, qui a subi une intervention chirurgicale, hier, aurait eu la jambe écrasé par sa déneigeuse, entraînant une importante perte de sang. Il se trouve actuellement en soins intensifs dans un état «critique mais stable», précise ses proches.

Un miracle. Hospitalisé et opéré d’urgence après un grave accident avec sa déneigeuse sur sa propriété située aux abords du lac Tahoe, dans le Nevada, Jeremy Renner a été placé en soins intensifs dans un état «critique mais stable», après l’intervention chirurgicale qui s'est déroulée hier, rapporte le site américain TMZ.

L’acteur de 52 ans souffre d'un traumatisme thoracique et de blessures orthopédiques après l'écrasement de sa jambe par sa déneigeuse – un véhicule imposant appelé Snowcat, comparable aux appareils utilisés dans les stations de ski pour l’entretien des pistes – entraînant une importante perte de sang. Un voisin, médecin de profession, serait intervenu pour placer un garrot sur sa jambe en attendant les secours, précise le tabloïd.

Jeremy Renner a subi des blessures «étendues» sur d’autres parties du corps qui pourraient nécessiter de nouvelles opérations prochainement. Ce serait «un miracle» qu'il soit encore en vie, a précisé une source au site ExtraTV.

Jeremy Renner's freak snow plow accident: Source says it's "a miracle" the "Avengers" is alive. https://t.co/FZJdT61QiI pic.twitter.com/NTRMtA6Q2y — ExtraTV (@extratv) January 2, 2023

Dans un communiqué publié par le site américain People, la famille de Jeremy Renner a tenu à saluer l’intervention des secours, le personnel médical, ainsi que les fans. «La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude envers les incroyables médecins et infirmières qui s'occupent de lui, aux pompiers du Truckee Meadows Fire and Rescue, au shérif du comté de Washoe, à la maire de Reno Hillary Schieve et aux familles Carano et Murdock. Ils sont également tous bouleversés mais reconnaissant par l'incroyable amour et soutien de ses fans», peut-on lire.

Actuellement au générique de la série «Mayor of Kingstown» diffusé sur Paramount+, Jeremy Renner est connu du grand public pour avoir incarné le rôle de Clint Barton/Hawkeye dans les fictions Marvel, notamment dans «Avengers : Endgame». Il a également donné la réplique à Tom Cruise dans «Mission Impossible : Ghost Protocol», et sa suite, «Rogue Nation». Le comédien avait également pris la suite de Matt Damon dans le film «The Bourne Legacy» en 2012.