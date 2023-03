Jeremy Renner fait ses premiers pas dans une vidéo sur Twitter, 3 mois après son terrible accident

C’est sur Twitter que Jeremy Renner a publié une vidéo le montrant en train de marcher à l’aide d’un tapis antigravité. Une nouvelle étape dans sa rééducation, depuis son terrible accident de chasse-neige en janvier dernier.

Son combat continue. Victime d’un terrible accident durant lequel il a été happé et écrasé par son chasse-neige le 1er janvier dernier, Jeremy Renner a entamé depuis un long chemin vers la guérison. La star de la série «Hawkeye», qui avait déjà partagé une vidéo de lui sur un vélo d’appartement fin février, vient de publier de nouvelles images de sa rééducation sur Twitter. Les fans peuvent le voir en train de marcher à l’aide d’un tapis de marche antigravité, qui permet de soustraire une partie du poids de son corps de ses jambes.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023