John Wick : cameo ou vrai rôle, quel place Keanu Reeves tiendra-t-il dans le spin-off «Ballerina» ?

Attendu dans le courant de l’année 2023, le film «Ballerina» verra Keanu Reeves faire une apparition à l’écran auprès d’Ana de Armas. Sera-t-elle de quelques secondes, ou durera-t-elle un peu plus longtemps ? Des détails à ce sujet viennent d’être révélés.

Juste un clin d’œil, ou un peu plus ? On sait que Keanu Reeves fera une apparition dans «Ballerina», le spin-off de la saga John Wick – dont le quatrième volet est actuellement en salles – avec Ana de Armas dans le rôle principal. Elle y jouera le rôle de Rooney, une danseuse formée pour tuer, qui cherche à se venger des assassins venus chez elle quand elle n’était qu’une enfant pour abattre son père devant ses yeux. Si on sait que l’action du film se déroulera entre le 3e et le 4e volet de la saga, les fans ignoraient jusqu’alors la manière dont John Wick serait lié à cette histoire. Même si la productrice Erica Lee avait déjà précisé par le passé que le comédien avait tourné pendant une semaine pour le spin-off.

Dans un entretien avec le site américain Collider, le scénariste Shay Hatten a confirmé que Keanu Reeves fera plus qu’une simple apparition à l’écran. «’Ballerina’ commence par introduire un personnage qui a suivi le même entraînement que John, dans l’académie de Ballet dirigé par le personnage d’Anjelica Huston dans le 3e film. Puis elle se rend dans un autre coin du monde, dans une communauté isolée qui ne ressemble à rien de ce qu’on a vu dans les films avec John Wick», explique-t-il.

«John Wick est un personnage à part entière de l’histoire, pas une simple apparition. Je ne peux pas en dire trop, mais il est présent d’une manière qui devrait réellement faire plaisir aux fans. (…) La raison pour laquelle l’histoire se déroule entre le 3e et le 4e volet de la saga est parce que nous avions le sentiment qu’il y avait une fenêtre sympa à exploiter où John est là, mais il s’est fait tirer dessus et est tombé d’un toit à la fin du troisième film. Il est mal en point, et il est en train de reprendre des forces auprès du roi Bowery (Laurence Fishburne)», continue Shay Hatten.

«Au moment où le 4e film démarre, il s’est remis de ses blessures. Il est dans une autre partie du monde. Et nous avons pensé : ‘Ok, comment fait-il pour aller du point A au point B ? Que s’est-il passé durant cette période ?’. Donc il nous a semblé parfaitement naturel de l’intégrer dans cette histoire et de le faire interagir avec cet autre personnage (Rooney) pendant cette période. Je pense que cela vient combler une pièce du puzzle que les fans vont trouver intéressant à mon avis», conclu-t-il.