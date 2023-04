The Last of Us : Bella Ramsey rejoint le casting de la saison 2 de «Time»

Bella Ramsey, la star de la série «The Last of Us», sera prochainement au générique de la série britannique «Time» sur le monde carcéral. Elle y donnera la réplique à Jodie Whittaker, Tamara Lawrance et Siobhan Finneran.

Un projet parallèle. Portée par le succès de «The Last of Us», et en attendant le tournage de la saison 2, Bella Ramsey croule sous les propositions, aussi bien au cinéma qu’à la télévision. Selon le site américain Deadline, la comédienne de 19 ans vient d’ajouter son nom au casting de la saison 2 de «Time», une série britannique diffusée sur la BBC, et dont le premier chapitre avec Sean Bean (Game of Thrones) et Stephen Graham dans les rôles principaux a réalisé un carton d’audience outre-Manche, lors de sa diffusion en 2021, et qui est à découvrir en France sur Canal+.

Bella Ramsey y incarnera le personnage de Kelsey, une jeune femme condamnée à une peine de prison, qui va se retrouver confrontée au monde carcéral en même temps que deux autres détenues, Orla et Abi. Ensemble, elles vont expérimenter la violence des lieux, mais aussi la fraternité et le sentiment de partager une expérience commune.

«Je suis très contente de rejoindre ce projet, de travailler avec une équipe formidable après une première saison exceptionnelle. C’est un honneur d’incarner Kelsey, et je suis excitée à l’idée de faire l’expérience du monde à travers son regard pour les mois à venir», a commenté celle qui sera prochainement à l’affiche du film «Monstrous Beauty», aux côtés de Dominic West (The Crown), et Ruth Negga (Preacher).

Au générique, les téléspectateurs retrouveront également les comédiennes Jodie Whittaker (Doctor Who), Tamara Lawrance (The Silent Twins), et Siobhan Finneran (Happy Valley). «C'est le meilleur casting jamais assemblé pour une de mes fictions», s'est félicité le créateur de la série, Jimmy McGovern.