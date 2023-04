Carlito : désemparé de ne pas trouver le matériel nécessaire à la survie de son fils malade, le youtubeur lance un appel à l’aide

Alors qu’il ne trouvait pas le matériel nécessaire à l’opération de son fils touché par la maladie de Hirschsprung, le youtubeur Carlito a, ce mardi 11 avril, lancé un appel désespéré sur Instagram, alertant dans le même temps sur l’état déplorable dans lequel se trouve le système de santé français.

«Excusez-moi d'interrompre le feed de vies faussement parfaites, mais je cherche ce type de sondes rectales pour mon fils», a posté ce mardi sur Instagram le youtubeur Carlito avec une photo du matériel en question.

Le vidéaste explique que ces sondes pédiatriques, nécessaires aux lavements de son fils atteint par la maladie de Hirschsprung, sont actuellement introuvables. «Aucun hôpital, ni aucune pharmacie n'en possède. C'est dire l'état de notre chère santé française», déplore-t-il.

Son appel à l’aide a heureusement été entendu. Dans une story postée quelques heures après son message, Carlito a fait savoir qu’il avait trouvé les sondes recherchées. Avant de promettre de se battre pour «faire bouger les choses», il a tenu à remercier le personnel de l’hôpital Trousseau. «Merci, merci, merci les filles de l'hôpital Trousseau. Merci aussi tout le monde pour vos réponses, c'est un truc de fou, même mes haters sont dans le soutien, ahah. Merci et force à toutes les infirmières, je partage votre incompréhension quant à l'état des choses.»

Le 14 janvier 2023, Carlito est devenu l'heureux papa d'un petit garçon, avec Erika Fleury : «Mon troisième fils est né ce matin. Ce post est sponsorisé par un amour indivisible et éternel», avait-il écrit sur les réseaux sociaux. Une bonne nouvelle malheureusement suivie quelques semaines plus tard par une autre. «Le diagnostic est tombé et notre fils a la maladie de Hirschsprung. Derrière ce nom étrange se cache un dysfonctionnement bien chiant», avait posté Carlito sur Instagram, se désolant déjà de l'état de l'hôpital public.

L’acolyte de McFly avait alors déjà pointé du doigt le manque de moyens en écrivant : «Une pensée pour les hôpitaux délabrés, les murs pourris, les lumières fatiguées, le personnel épuisé, démotivé, sous payé, grande reconnaissance et grande incompréhension quant au manque de budget attribué au milieu de la santé, qui nous sauve, qui sauve nos enfants.»