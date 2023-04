Indiana Jones 5 : l'affiche du film fait l'unanimité sur les réseaux sociaux

L'affiche officielle du cinquième épisode d'Indiana Jones a été dévoilée, à un peu plus de deux mois de la sortie du film. Les fans sont conquis.

Un chapeau, un fouet et un regard que tout le monde connaît. L'affiche officielle d'«Indiana Jones et le cadran de la destinée», le cinquième épisode de la saga, a été dévoilée lors de la Star Wars Celebration de Londres en même temps qu'une nouvelle bande-annonce, il y a quelques jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'effet sur les fans a été immédiat.

Just released at #StarWarsCelebration:





Check out the new poster for #IndianaJones and the Dial of Destiny, in theaters on June 30. pic.twitter.com/2fu07uFnU8 — Disney (@Disney) April 7, 2023

La présence du mythique Harrison Ford en tête d'affiche était inévitable, mais l'acteur désormais âgé de 80 ans est superbement mis en valeur, tout comme Phoebe Waller-Bridge, dans ce visuel au style crayonné, qui nous rappelle d'excellents souvenirs. Certes, cette accumulation de visages est assez classique - les Anglo-Saxons parlent d'affiches à «têtes flottantes» - mais la sobriété du choix des couleurs et ce style volontairement vintage font merveille.

Je le regarde depuis ce week-end...





On en parle de la beauté de cette affiche ? #IndianaJones #IndianaJones5 #indianajonesandthedialofdestiny pic.twitter.com/KoKjsFi3JM — Le Ciné Clem (@lecineclem) April 11, 2023

Une première affiche superbe pour le nouvel opus #IndianaJones @Lucasfilm pic.twitter.com/KjUX5OpDDy — Signes des Temps ! (@YanLoo7) April 8, 2023

Nouvelle affiche pour le film Indiana Jones et le cadran de la Destinée





Elle claque l’affiche, comme à l’ancienne pic.twitter.com/AfE1ZPZA6T — Mr Grimes (@MrGrimes10) April 7, 2023

Et puis, soyons honnête, cette affiche semble avoir un petit je-ne-sais-quoi en plus par rapport à l'affiche d'Indiana Jones 4, le film honni sorti en 2008.

2008 United States Film Release:



"Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull"





Ben Meyers Rating: 4.6|5.0 Stars





Movie Review Available Here:https://t.co/7mjtxpgHoG





Film Poster Courtesy of Wikipedia pic.twitter.com/wuarEA78ET — Ben Meyers International Movie Critics (@BenMeyersCritic) April 24, 2022

Un style proche des affiches d'origine

Ce visuel si prometteur est l'œuvre de Tony Stella, un artiste qui s'est notamment fait connaître via ses réinterprétations d'affiches de films, qui ont notamment été utilisées pour des couvertures d'ouvrages ou de vidéos en édition limitée.

Si Disney et Lucasarts ont fait appel à lui, c'est aussi car il a un style très proche d'un des maîtres en la matière, Drew Struzan, connu pour avoir réalisé les précédentes affiches d'Indiana Jones, de Star Wars, et bien d'autres, et aujourd'hui retraité.

Le film, un des plus attendus de 2023, sortira sur grand écran le 28 juin en France, deux jours avant les Etats-Unis, et il sera également programmé en ouverture du Festival de Cannes, le 18 mai prochain.