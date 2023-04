The Conjuring : le film d'horreur va être adapté en série télévisée

La plate-forme de streaming américaine HBO Max a annoncé son intention de développer l’univers de «The Conjuring», qui est bien connu des amateurs de films d’horreur, en série télévisée. Avec l’ambition de poursuivre les histoires déjà développées.

Un projet d’ampleur. Une série télévisée basée sur l’univers cinématographique «The Conjuring» - qui comprend également les films d’horreur «Annabelle» et «La Nonne» - va être développée pour la plate-forme de streaming américaine HBO Max, a annoncé Warner Bros. Discovery, lors d’une présentation des évolutions qui vont être apportées à leur service de streaming organisée à Los Angeles, rapporte le site américain Variety.

Le producteur Peter Safran et sa société The Safran Company, ainsi que James Wan, qui a réalisé et/ou écrit, et produit, de nombreux films de la saga, sont associés à ce projet dont l’ambition est de poursuivre sur le petit écran les histoires développées dans les films. Aucuns détails concernant le synopsis de la série qui sera développée, ou sa mise en production, n’ont été dévoilés pour le moment.

Lancée en 2013, «The Conjuring» et la totalité des films qui ont suivi – le film «La Nonne 2» est attendu dans les salles en septembre prochain – ont rapporté plus de 2 milliards de dollars de bénéfices en totalité. Elle est l'une des sagas les plus populaires auprès des amateurs de films d’horreur.