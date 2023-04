CANNESERIES : Morfydd Clark des «Anneaux de pouvoir» à l’honneur sur la Croisette

Le festival CANNESERIES inaugure sa saison 6 ce vendredi 14 avril. Parmi les invités attendus pour fouler le tapis rose de l'événement cannois figure Morfydd Clark. L’actrice qui interprète Galadriel dans la série adaptée du «Seigneur des Anneaux», «Les Anneaux de pouvoir», va recevoir Le Madame Figaro Rising Star Award.

Vue notamment dans «His Dark Materials : À la Croisée des Mondes», «The Personal History of David Copperfield» ou encore «The Falling», elle a remporté en 2020 le BAFTA gallois de la Meilleure Actrice pour son rôle dans le film d'horreur «Saint Maud», de Rose Glass (Grand Prix au festival de Gérardmer 2020). Plus récemment, elle a incarné le rôle principal de Galadriel dans la série «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir» (dont elle tourne actuellement la prochaine saison), et sera bientôt à l’affiche du film adapté de «Hamlet» de Riz Ahmed.

«J'éprouve une immense gratitude à être ainsi distinguée pour mon travail», a déclaré la jeune femme dans une interview publiée ce 7 avril par Madame Figaro. A la question de savoir quel rapport elle entretient avec les tapis rouges (ou rose comme celui de CANNESERIES), elle a déclaré : «En tant que spectatrice, la montée des marches du Festival de Cannes représente toujours un événement excitant. Elle met en lumière tout ce que la mode représente en termes de créativité et d'audace, avec une dramaturgie unique en son genre. Mais en tant qu'actrice, lorsque je dois fouler les tapis rouges, c'est plus compliqué ! Je fais ce métier parce que j'aime me cacher derrière des personnages. J'éprouve du mal à être ‘moi’ en représentation», explique-t-elle.

«Je n'ai compris que récemment, en observant la top-modèle Bella Hadid et sa maîtrise de l'exercice du red carpet, le talent particulier que cela demandait. C'est une performance en soi ! ‘Morfydd en public’ reste encore le rôle qui m'intimide le plus. Je préfère jouer Galadriel ou Maud (dans Saint Maud, de Rose Glass, NDLR)», précise-t-elle.

La nouvelle vague

Fan de séries telles que «Last of Us», «Euphoria», «Bad Sisters» et «The English», Morfydd Clark se montre néanmoins très heureuse d’avoir été conviée à CANNESERIES. «Cela me rappelle la chance que j'ai de pouvoir exercer ce métier aujourd'hui. Dans l'industrie du cinéma et des séries, les femmes ont plus que jamais l'opportunité de démontrer la pleine force de leur talent. Je suis fan du travail génial de Daisy Edgar-Jones, Phoebe Dynevor et Sydney Sweeney, les 'Madame Figaro Rising Stars' qui m'ont précédée. Je me sens portée par cette nouvelle vague de jeunes actrices incroyables.»

Outre ce Rising Star Award, seront également remis deux autres prix d’honneur, le Canal + Icon Award à l’actrice de Buffy contre les vampires Sarah Michelle Gellar, et le Prix de l’Engagement Konbini à Joey Soloway, à qui l’on doit notamment les séries «Transparent» et «I Love Dick».

