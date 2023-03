CANNESERIES : Sarah Michelle Gellar, emblématique actrice de «Buffy contre les Vampires», recevra le CANAL+ Icon Award

Le festival CANNESERIES, qui se tiendra du 14 au 19 avril à Cannes, verra l’actrice de «Buffy contre les vampires», Sarah Michelle Gellar, recevoir le prix d’honneur Canal+ Icon Award.

Inoubliable star de la série culte des années 1990 «Buffy contre les vampires», Sarah Michelle Gellar sera à l’honneur de la saison 6 du festival international des séries cannois CANNESERIES, qui commencera ce 14 avril. L’actrice y recevra en effet le Canal+ Icon Award.

@SarahMGellar recevra le @canalplus Icon Award à #CANNESERIES ! De Buffy Contre Les Vampires, en passant par Ringer ou récemment #WolfPack, série dont elle est productrice exécutive et rôle principal, la comédienne emblématique sera récompensée pour l'ensemble de sa carrière. pic.twitter.com/ayoy8oUB1c — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023





Productrice et actrice, nommée au Golden Globes et récompensée aux Emmy Awards, Sarah Michelle Gellar est née à Long Island en 1977 d’une mère enseignante en maternelle et d’un père ouvrier dans le textile.

Après avoir été repérée à l'âge de quatre ans à New York, elle a fait ses débuts à l'écran dans le téléfilm «An Invasion of Privacy» (1983). Elle a ensuite notamment tenu le rôle principal dans la série dramatique pour adolescents «Swans Crossing» (1992), puis a connu la popularité dans le feuilleton d’ABC «All My Children» (1993–1995), pour lequel elle a remporté un Emmy Award.

Elle a ensuite connue une reconnaissance internationale pour son interprétation de Buffy Summers dans la série télévisée «Buffy contre les Vampires» (1997–2003), qui lui a valu cinq Teen Choice Awards, un Saturn Award et une nomination aux Golden Globes.

Au cinéma, elle a joué dans «Souviens-toi l’été dernier» (1997), sur le tournage duquel elle a rencontré son mari et père de ses deux enfants, l’acteur Freddie Prinze Jr., mais également dans «Scream 2» (1997), «Sexe Intentions» (1999), «Scooby-Doo» (2002), «Scooby-Doo 2» (2004), ou encore «The Grudge» (2004).

À la télévision, Sarah Michelle Gellar a par la suite été aussi la star de «Ringer» (2011-2012), et «The Crazy Ones» (2013-2014).

Actuelle actrice principale et productrice exécutive de la série à succès Paramount+ «Wolf Pack», crée par Jeff Davis, elle profitera de sa venue sur la Croisette pour donner ce 19 avril une masterclass à l’Espace Miramar.