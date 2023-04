CANNESERIES : quelles sont les 10 séries courtes en Compétition pour la saison 6 du festival ?

​Le festival international des séries CANNESERIES se tient jusqu'au 19 avril dans la ville balnéaire. Voici les séries courtes en Compétition durant cette saison 6.

La saison 6 de CANNESERIES, qui se tient jusqu'au 19 avril, se compose notamment de 10 séries courtes en Compétition. Dix regards singuliers sur notre monde, passé, présent et peut-être à venir.

Appetite – Australie (saison 1, 6x10’)

Le synopsis : «Après que son colocataire Raj a disparu le même soir qu’un accident mortel impliquant un livreur de nourriture, Tessa, une étudiante internationale en difficulté et livreuse, se lance à sa recherche, et s’éloigne ainsi des réalités de sa vie, loin d’être parfaite. En faisant appel à l’aide de ses autres colocataires, Bastian et Zal, les trois vont suivre un chemin d’indices et de livraisons, pour découvrir que la disparition de Raj est connectée à la société de livraison, Appetite.»

Le pitch par l’équipe de la série :

L’Air d’aller – Canada (saison 1, 10x23’)

Cette série «qui célèbre la vie» suit le parcourt d’un groupe de quatre amis dans la vingtaine, atteints de la fibrose kystique. «Ils manquent d'air, littéralement, mais tous ressentent l’urgence de vivre lorsqu'ils apprennent qu’une des leurs pourrait mourir avant la fin de l'automne».

Easy Peasy – Norvège (saison 1, 6x3’)

Les six épisodes de cette série mettent en scène six hommes différents, confrontés à eux-mêmes et leur environnement à travers les défis de la vie de tous les jours.

Le pitch par l’équipe de la série :

Groundbreaking – Irlande (saison 1, 8x22’)

«À la fin de fouilles infructueuses, une équipe d’archéologues au bord du chômage, découvre un ancien secret celte qui bouleverse l’histoire adorée d’un petit hameau irlandais…»

Le pitch par l’équipe de la série :

Missing – Argentine (saison 1, 8x6’)

Cette série d'anthologie inspirée de cas réels revient sur les affaires de bébés volés durant la dictature argentine, entre 1976 et 1983.

Le pitch par l’équipe de la série :

Out of Touch – Suède (saison 1, 6x20’)

Le synopsis : «Ava est une thérapeute conjugale très accomplie et respectée avec un talent caché. Elle parvient à apercevoir la vie amoureuse future d’une personne en plaçant simplement sa main sur sa poitrine. Ayant vu tout ce qui peut aller de travers dans une relation, Ava est devenue cynique et a abandonné l’idée de trouver l’amour. Mais sa vie est chamboulée lorsqu’elle rencontre John et a accidentellement une vision d’elle-même en train de l’épouser.»

Le pitch par l’équipe de la série :

Roomies – Belgique (saison 1, 8x25’)

Le synopsis : «Bibi et Ama, deux amies lesbiennes au début de la vingtaine, décident d’emménager ensemble dans un appartement à Bruxelles, avec l’espoir de devenir de meilleures versions d’elles-mêmes.»

Le pitch par l’équipe de la série :

Streams Flow From a River - Canada (saison 1, 6x14’)

Le synopsis : «Une importante tempête de neige coince une famille sino-canadienne dysfonctionnelle entière dans sa ville natale, et la force à se confronter aux événements qui l’a déchirée dix ans plus tôt.»

Le pitch par l’équipe de la série :

THE LEFT-HANDED SON – ESPAGNE (SAISON 1, 6X22’)

Adaptée du roman de Rosario Izquierdo, sociologue connu pour ses recherches sur l’exclusion sociale des femmes, la série suit Lola, «mère sévillane de classe aisée qui voit son fils cadet sombrer au sein d’un groupe radical. En tentant de le comprendre et de le récupérer, elle va se rapprocher de Maru, mère d’une autre classe sociale, qui vit une situation similaire à la sienne.»

Le pitch par l’équipe de la série :

TERRAIN SENSIBLE – FRANCE (SAIsON 1, 7X10’)

Seule série française de la Compétition séries courtes, «Terrain Sensible» plonge dans une cité marseillaise, où «chaque jour des groupes de potes se disputent un terrain à coups de jeux et de clashs». Un terrain qui va devenir le théâtre d'une histoire d'amour...

Le pitch par l’équipe de la série :

Le jury de la compétition séries courtes est cette année présidé par les réalisateurs, scénaristes et producteurs Javier Calvo et Javier Ambrossi (Holy Camp !). Ils sont accompagnés par l’humoriste Marina Rollman et l’actrice Simona Tabasco (The White Lotus). ​Le palmarès sera dévoilé le 19 avril.