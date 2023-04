CANNESERIES : quelles sont les 10 séries longues en Compétition pour la saison 6 du festival ?

Le festival international des séries de Cannes CANNESERIES se tient cette année du 14 au 19 avril. Voici les séries longues en Compétition durant cette saison 6.

La Sélection Officielle 2023 promet de magnifiques découvertes. La saison 6 de CANNESERIES, qui se tient du 14 au 19 avril, se compose notamment de 10 séries long-format en Compétition venues des quatre coins du monde. Un patchwork de genres pour une passionnante exploration de la création audiovisuelle, capable d’emporter nos imaginaires tout en dressant le portrait de la condition humaine.

Bargain – Corée du Sud (saison 1, 6x35’)

Cette série sud-coréenne «manie le genre à merveille pour dénoncer les travers d’une société ultra individualiste», et «nous embarque, à coups de plans séquences magistraux, dans une descente aux enfers sans fin», annonce le festival.



Le synopsis : Hyung Soo, en pleine négociation de tarif pour un service sexuel rendu par Joo Young, se retrouve piégé et mis à prix dans une maison de ventes faisant partie d’un trafic d’organes humains. En un instant, les différentes parties de son corps sont mises en vente et de nombreuses personnes se mettent à hurler des prix d’achat. Alors que son rein est en train d’être vendu à Geuk Ryul, un tremblement de terre a lieu et le bâtiment commence à s’effondrer. N’importe quel crime peut être enterré sous ce dernier; les gens vont alors devenir des monstres pour l’argent.



Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits) – Canada (saison 1, 10x45’)

Cette série au ton décalé, tournée en noir et blanc sur une BO jazzy, raconte la chute d’un animateur de télévision très populaire due à son addiction aux stupéfiants.

Le synopsis : Chuck, l’animateur bien-aimé d’une émission matinale, se retrouve à la une après un scandale qui implique de la drogue. Le Québec est sous le choc, mais pour ses proches, c’est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ! Sa réputation détruite, il part dans une maison de rétablissement afin de persuader sa conjointe, son agente et son public de sa (relative) bonne volonté. Le hic : Chuck ne pense pas vraiment qu’il a besoin d’aide... Il répète à qui veut l’entendre qu’il est juste un gars de party !



Carthago – Israël (sasion 1, 11x60’)

Découvert à CANNESERIES en 2019 avec Nehama, Reshef Levi est de retour avec cette série à l’humour corrosif, inspirée d’une histoire vraie vécue par son propre père emprisonné dans le camp Carthago, qui recensait au milieu de l’Afrique les opposants à l’empire britannique dès 1942.

Le synopsis : 1942, le monde est en guerre, les nazis ont envahi l’Europe et les juifs de Palestine sont en rébellion ouverte contre le règne britannique. Ce dernier a ainsi construit Carthago, un camp de prisonniers au fin fond de l’Afrique, où sont emprisonnés des fascistes italiens, des espions nazis, ou encore des terroristes juifs. Elijah Levi, un comédien juif innocent, se retrouve emprisonné à Carthago. Là-bas, il va découvrir que la femme du commandant du camp n’est autre que son ancienne maitresse, Helena. Ils savent que si cela se sait, ils mourront tous les deux. Elijah, désespéré, unit ses forces avec le fameux espion nazi Thomas Edinburgh. Ensemble, ils vont préparer une des évasions les plus audacieuses de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Childhood Dreams – Pays-Bas (saison 1, 9x50’)

Première série produite par la société de production Topkapi, à qui l’on doit au cinéma Girl et Close de Lukas Dhont, cette série est «une saga familiale qui démarre dans les tumultueuses années 1960, et suit le parcours doux-amer d’une famille qui navigue à travers l’amour, la perte, et la vie, sur plusieurs générations.»

«À rebours des séries concepts, cette série hollandaise aborde avec passion le genre de la chronique familiale et retrace 50 ans de la génération des baby-boomers», indique la programmation.



Corduroy – Israël (saison 1, 8x30’)

Série de la cinéaste indépendante Hadas Ben Aroya, dont les films ont été remarquées aux Festivals de Berlin et de Locarno, Corduroy «plonge dans un Tel-Aviv à grande vitesse, la jeunesse locale, les nuits folles, la vie dans les start-ups censées avoir le vent en poupe, jettant un regard neuf et irrévérencieux sur les relations amoureuses et intimes.»

Le synopsis : Danielle ne croit pas en l’amour mais tombe amoureuse d’Ido, un homme marié, et devenu récemment jeune papa. Personne ne la pousse à l’excellence mais elle se bat pour sa place au travail. Son meilleur ami est amoureux d’elle, elle parle de sa vie sexuelle à son boss, et sa mère fume des joints avec elle - mais même si Danielle est désinhibée, elle tient à ses limites.





Faux-Semblants – Etats-Unis (saison 1, 6X50’)

Dans cette série signée Alice Birch (Normal People, Lady Macbeth, Succession…), Rachel Weisz incarne deux soeurs jumelles obstétriciennes, aussi brillantes que prêtes à tout pour mener leur recherche autour de la procréation. Il s’agit d’une version moderne du thriller de 1988 de David Cronenberg, avec Jeremy Irons.

Elle raconte l’histoire d’Elliot et Beverly Mantle (Rachel Weisz), des jumelles médecins spécialistes en fertilité, qui partagent tout : la drogue, les amours et un désir inébranlable de faire tout ce qu'il faut - y compris repousser les limites de l'éthique médicale - pour défier les pratiques archaïques et mettre au premier plan les soins de santé des femmes.



Power Play – Norvège (saison 1, 12x55’)

Comédie décalée à la Veep inspirée d’une histoire vraie, Power play retrace le parcours de Gro Harlem Brundtland, la première femme Première Ministre de Norvège, une médecin militante pour le droit à l’avortement, qui à la fin des années 1970 s’était retrouvée presque par hasard engagée en politique.

Photo Motlys – Erika Hebbert

«Tandis que le gouvernement est en pleine implosion, Gro apprend à mettre en place ses propres jeux de pouvoir, et gravit les échelons jusqu’à ce qu’elle soit la dernière debout, au milieu des ruines de la social-démocratie tant prônée par les travaillistes, devenant ainsi, en 1981, la première femme Première Ministre de Norvège».

Prisoner – Danemark (saison 1, 6x58')

Cette série danoise plonge dans un univers carcéral hyperréaliste. Entre surpopulation et manque cruel de moyens, les matons s'y retrouvent impuissants face à la montée du communautarisme.

Le synopsis : Sammi, Henrik, Miriam et Gert sont gardiens de prison et collègues dans une vieille prison danoise en mauvais état. Leur environnement de travail est sensible et hostile, et leurs vies respectives en dehors de la prison, sont remplies de conflits, de secrets et de solitude, pour diverses raisons. Des secrets qui vont bientôt refaire surface et avoir de graves conséquences, non seulement sur eux, mais sur tous ceux à l’intérieur et à l’extérieur des murs de la prison.



Spinners – France/Afrique du Sud (saison 1, 8X52')

Cette première série africaine en compétition dépeint la vie terrible des gangs de la banlieue de Johannesburg, où les jeunes s'adonnent au spinning, ces dangereux rodéos automobiles pleins d'adrénaline.

Le synopsis : Ethan est un jeune chauffeur de 17 ans travaillant pour un gang local dirigé d’une main de fer par Damien pour subvenir aux besoins de son petit frère. De plus en plus dégoûté par cette vie, constamment sur le fil du rasoir, il découvre une possible porte de sortie via le spinning, un sport local très intense où il pourrait mettre à profit ses talents de pilote. Mais la guerre des gangs qui se profile risque de mettre en péril cet espoir.





Tapie – France (saison 1, 7x50')

«La série revient sur les origines du phénomène Tapie, qui a connu des débuts pas forcément reluisants, entre la carrière avortée en chanson, les petites affaires, sa rencontre avec Dominique et ses rapports avec ses parents… Mais dans lesquels on sent déjà son infatigable détermination, portée par un Laurent Lafitte totalement possédé par le rôle et accompagné par des seconds rôles épatants», annonce la programmation.

Le synopsis : Tapie est une mini-série qui retrace le destin romanesque d’un personnage hors du commun. Tout au long des sept épisodes, Laurent Lafitte se glissera dans la peau de Bernard Tapie, à travers ses réussites et ses échecs.

Photo Mika Cotellon, Netflix



Le jury de la compétition des séries longues est en cette année 2023 présidé par Lior Raz (Fauda). L’acteur, scénariste et producteur est accompagné des actrices Shirine Boutella (Lupin) et Zabou Breitman (Cuisine et Dépendances), ainsi que par l’acteur Daryl McCormack (Peaky Blinders) et le batteur du groupe Police, Stewart Copeland. Le palmarès sera dévoilé le 19 avril.