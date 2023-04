Yellowstone : la saison 5 pourrait ne jamais se conclure en raison de la brouille entre Kevin Costner et Taylor Sheridan

Selon The New York Post, la saison 5 de «Yellowstone» – dont les derniers épisodes n’ont toujours pas été tournés – sera certainement la dernière. Mais encore faut-il qu'elle se termine.

La tension est palpable. De novembre dernier à janvier, la première salve d’épisodes de la saison 5 de «Yellowstone» a captivé plus de 12 millions de téléspectateurs aux États-Unis sur la plate-forme de streaming Peacock. Les fans attendent désormais la seconde partie avec impatience. Prévue pour être diffusés cet été, les derniers épisodes n’ont toujours pas été tournés en raison d’une brouille tenace entre Kevin Costner, qui incarne le patriarche John Dutton dans la série, et Taylor Sheridan, le créateur de la fiction qui fait sensation outre-Atlantique.

Selon des informations du site américain The New York Post, la saison 5 de «Yellowstone» sera très certainement la dernière. Mais encore faut-il qu’elle se termine. Une source affirme que Taylor Sheridan serait actuellement victime de son propre égo, grisé par le succès de sa série, et celui des multiples spin-offs dont il a la charge. «Taylor est la star de la série. Il est la personne la plus importante de toutes ses séries», explique celle-ci.

Âgé de 52 ans, Taylor Sheridan est aujourd’hui à la tête d’un empire chez Paramount+ où, en plus de «Yellowstone» et des séries dérivées que sont «1923» et «1883» (auxquelles il faut ajouter le spin-off en préparation avec Matthew McConaughey), il est également à la tête de «Mayor of Kingstown» avec Jeremy Renner et de «Tulsa King» avec Sylvester Stallone. Une charge de travail colossale qui serait responsable du blocage de la deuxième partie de la saison 5 de «Yellowstone».

«Taylor a travaillé des années avant d’être véritablement reconnu à Hollywood. Aujourd’hui, il est au sommet de la montagne, et il y a définitivement une part d’égo dans tout ce qui se passe», affirme une source au New York Post. Alors que son empire ne cesse de s’étendre chez Paramount+, Taylor Sheridan aurait ainsi commis l’erreur de ne pas respecter les disponibilités de Kevin Costner. Mettant en péril la conclusion de la série.

Taylor Sheridan débordé de travail

Selon une autre source, Kevin Costner aurait fait son possible pour respecter sa part du contrat. L’acteur se serait rendu disponible en temps et en heure pour le tournage des derniers épisodes, espérant ainsi être libéré pour se consacrer à son prochain projet cinématographique, «Horizon».

C’est Taylor Sheridan, alors débordé par la masse de travail accumulée, qui n’aurait pas été en mesure de fournir les scripts au moment voulu. «Taylor est totalement débordé et Kevin s’est rendu disponible au début de l’année, mais rien n’était prêt. Kevin s’était engagé sur d’autres films. Il avait communiqué son agenda aux producteurs. Dans l’industrie du divertissement, vous ne pouvez pas rester à ne rien faire en attendant que les producteurs fournissent les scripts. Il n’y avait rien à tourner», précise-t-elle.

Le site américain Puck News affirme pour sa part que Paramount+ est aujourd’hui décidé à mettre fin à «Yellowstone» après la saison 5 car, contrairement aux spin-offs qui sont tous diffusés en exclusivité sur sa plate-forme de streaming, les droits de la série sont détenus par Peacock – propriété de NBC Universal – outre-Atlantique pour les quatre années qui suivront la diffusion du dernier épisode.

Kevin Costner et Taylor Sheridan seront-ils capables de trouver un accord pour donner une fin satisfaisante à cette série qui a relancé la carrière du premier, et propulsé celle du second ? Selon une source, la grève des auteurs qui planent sur Hollywood pourrait leur donner le temps de résoudre leurs différends, et d’organiser le tournage de la conclusion. Reste à savoir quand cela sera possible.