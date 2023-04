Apple TV+ sur Canal+ : les 5 films incontournables à ne pas manquer

L’accord historique entre CANAL+ et Apple TV+ va permettre aux abonnés d’avoir accès à l’intégralité des créations originales de la plate-forme de streaming de la marque à la pomme. Et notamment ces 5 films à regarder sans tarder.

Une excitation totalement justifiée. La signature d'«un partenariat stratégique pluriannuel» entre le groupe CANAL+ et Apple TV+ va permettre à tous les abonnés à la chaîne cryptée d’avoir accès, dès le 20 avril, à l’intégralité du contenu de la plate-forme de streaming américaine.

Lancée en septembre 2019 en France, Apple TV+ n’avait cessé d’étoffer son offre ces dernières années, avec des fictions de grande qualité, dont des films qui ont su séduire autant le public que les critiques. Et voici une sélection de cinq d’entre eux à découvrir sans tarder.

Tetris

Inspiré d’une histoire vraie, «Tetris» voit Taron Egerton jouer le rôle du développeur de jeux vidéo hollandais, Henk Rogers, connu pour avoir permis à Tetris de devenir un des jeux les plus populaires sur Terre dans les années 1980. Mais cela ne fut pas sans difficulté. En pleine Guerre Froide, il a été contraint de se rendre en Union Soviétique afin de négocier les droits du célèbre puzzle numérique avec son inventeur, Alexey Pajitnov, qui a créé Tetris en 1984.

Mis en ligne le 31 mars dernier sur Apple TV+, «Tetris» est bien plus qu’un film sur l’histoire d’un jeu vidéo, mais aussi un récit d’espionnage à la frontière entre «The Big Short» et «Le pont des espions», selon le producteur Matthew Vaughn. Au casting, les spectateurs retrouveront Nikita Efremov, Moyo Akande, Toby Jones, Sofya Lebedeva, Rick Yune, Igor Grabuzov, Ken Yamamura, Miles Barrow, Aaron Vodovoz, ou encore Leva Andrejevaite.

CODA

Adaptation américaine de «La famille Bélier» réalisé par Éric Lartigau en 2014, avec Louane dans le rôle principal, «CODA» - l’acronyme de Child Of Deaf Adult, soit enfant né de parents sourds – a été mis en ligne en août 2021 sur Apple TV+. La comédienne Emilia Jones incarne le personnage de Ruby, une jeune fille de 17 ans qui a grandi dans une famille de pêcheurs dont tous les membres sont sourds, sauf elle. Quand elle se découvre un talent pour le chant, Ruby rêve d’intégrer une prestigieuse école de musique. Mais craint que cela ne se fasse au détriment de sa famille.

Récompensée à trois reprises lors de la cérémonie des Oscars 2022 – meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur et meilleur scénario adapté – «CODA» a été encensé par la critique et le public. Avec également Marlee Matlin, Eugenio Derbez, Ferdia Walsh-Peelo, et Daniel Durant.

Ghosted

Les abonnés CANAL+ vont devoir attendre un jour, le 21 avril, pour découvrir «Ghosted», une comédie romantique qui tourne au film d’action survitaminé avec Chris Evans et Ana de Armas dans les rôles principaux. Le premier incarne Cole, un fermier américain qui tombe amoureux de Sadie, une jeune femme mystérieuse rencontrée furtivement lors d’un unique rendez-vous.

Alors qu’il pensait qu’un lien particulier les unissait, Cole est attristé de voir qu’elle ne répond jamais à ses messages. Persuadée qu’elle est trop occupée pour lui répondre, il décide de lui faire une surprise en se rendant à Londres. C’est là qu’il découvre que Sadie est un agent secret en mission pour la CIA. Avec également Adrien Brody, Tim Blake Nelson, et Marwan Kenzari au casting.

Causeway

Lancé en novembre dernier sur Apple TV+, «Causeway» voit Jennifer Lawrence incarner le personnage de Lynsey, une ingénieure au sein de l’armée américaine blessée par un engin explosif lors d’une mission en Afghanistan. De retour aux États-Unis pour soigner les lésions cérébrales dont elle souffre depuis avec le soutien d’une aide-soignante, Lynsey doit réapprendre à vivre dans son pays.

En conflit avec sa mère, impatiente de retrouver son poste d’ingénieure, Lynsey fait la rencontre de James avec lequel elle tisse des liens d’amitié. Premier long métrage de Lila Neugebauer, «Causeway» est un film touchant dans lequel Jennifer Lawrence crève l’écran. Brian Tyree Henry (Atlanta), Linda Emond, Jayne Houdyshell, ou encore Stephen McKinley Henderson complètent le casting.

The Tragedy of Macbeth

Adaptation de la pièce de Shakespeare par Joel Cohen – qui signe pour la première fois sans son frère – «The Tragedy of Macbeth» offre une expérience visuelle rare, avec un tournage intégralement réalisé en studio, un format carré, et une image en noir et blanc. Au casting, Frances McDormand incarne Lady Macbeth, tandis que Denzel Washington prête ses traits au personnage principal.

Alex Hassell (Ross), Bertie Carvel (Banquo), Brendan Gleeson (Duncan), Corey Hawkins (MacDuff), Harry Melling (Malcolm), Miles Anderson (Lennox), ou encore Matt Helm (Donalbain) les accompagnent au générique de cette œuvre cinématographique à la fois déroutante et fascinante.