FUBAR : Arnold Schwarzenegger sauve le monde en famille dans une nouvelle bande-annonce

Dans «FUBAR», Arnold Schwarzenegger tiendra le premier rôle d’une série télévisée, pour la première fois de sa carrière. Une fiction dans laquelle il va incarner un agent de la CIA proche de la retraite, contraint de faire équipe avec sa fille. Lancement prévu le 25 mai.

Humour et action. La série «FUBAR» vient de publier une nouvelle bande-annnonce dans laquelle Arnold Schwarzenegger apparaît sous les traits d’un agent de la CIA proche de la retraite. Alors qu’il pensait reprendre paisiblement le cours de sa vie, il découvre que sa fille travaille secrètement pour l’agence gouvernementale américaine depuis des années. Contraints de faire équipe, le père et sa fille découvrent qu’ils ne se connaissent pas vraiment. Et cette mission périlleuse pourrait être, étrangement, le meilleur moment pour se rapprocher.

«FUBAR» marque le premier rôle majeur dans une série pour Arnold Schwarzenegger. Le comédien y retrouve un rôle proche de celui qui était le sien dans le film «True Lies», avec un savant mélange d’humour et d’action distillé tout au long des huit épisodes que compte cette série créée par Nick Santora (Reacher), à découvrir à partir du 25 mai prochain sur Netflix.

Le reste du casting comprend Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, ou encore Fabiana Udenio.